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новость Крым на крови

Крым: полиция отказывается расследовать жестокое избиение граждан "самообороной"
14.12.2016
Избиение жителя Щелкина "самообороной" Крыма. Источник: primechaniya.ru
Избиение жителя Щелкина "самообороной" Крыма. Источник: primechaniya.ru
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В городе Щелкино на востоке аннексированного Крыма российская полиция отказалась расследовать жестокое избиение двух местных жителей боевиками "народного ополчения" ("самообороны") полуострова. Об этом во вторник сообщило пророссийское издание "Примечания" со ссылкой на публикацию пользователя Сергея Яковенко в группе "Информационно-развлекательный портал пгт Ленино" в "Одноклассниках".

На днях "самооборона" повстречала на улице Щелкина двух сильно пьяных мужчин, которые, однако, не нарушали порядка. Боевики потребовали от пьяных проследовать с ними в полицию, но получили отказ.

Тогда мужчин принялись избивать. Одному из пострадавших порвали рот. Другому после нападения медики наложили не меньше шести швов на лицо и еще четыре - на голову.

Прибывшие полицейские прекратили избиение, однако отказались принимать у пострадавших заявления о преступлении. "Я снял с тебя "самооборонца"? - заявил силовик одному из избитых. - Снял? Чего тебе еще надо?"

Тем не менее в дальнейшем пострадавшие прошли освидетельствование у судмедэксперта и подали на боевиков заявления в полицию. Освидетельствование прошли и боевики, притом что у них видимых повреждений не оказалось.

Как отмечается, боевики также живут в Щелкине, однако отделение "самообороны", в которое они входят, зарегистрировано в райцентре - пгт Ленино.

"Народное ополчение Крыма", основанное в феврале 2014 года, представляет собой незаконное вооруженное формирование, подчиняющееся главе оккупационной администрации региона Сергею Аксенову. Боевики "самообороны" активно содействовали российской аннексии полуострова. "Госсовет Крыма", сам будучи нелегитимным, объявил "ополчение" законной структурой.

В дальнейшем Аксенов начал использовать "самооборону" для захвата чужой собственности, в частности Симферопольского аэроклуба и ялтинского завода винодельческого объединения "Массандра".

В феврале 2015-го первый секретарь "Коммунистов России" в Крыму Леонид Грач направил Владимиру Путину письмо с просьбой остановить разбой "народного ополчения".

Между тем Аксенов позже в том же месяце сообщил, что "самооборона" получила статус государственного унитарного предприятия. "Участвуют в охране объектов жизнеобеспечения Крыма, совместно с полицией патрулируют улицы, - сказал коллаборант. - Обыкновенное государственное учреждение на сегодняшний день".

В августе прошлого года "самооборона" вместе с полицией задерживала в Симферополе 16-летнего местного жителя с украинской агитацией.

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14.12.2016

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