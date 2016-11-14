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Также: Украина, Право, Россия, Война, Спецслужбы, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Илья Богданов

новость На Украине исчез бывший участник АТО Богданов, в прошлом офицер ФСБ

14.11.2016
Илья Богданов. Источник: kyiv.npu.gov.ua
Илья Богданов. Источник: kyiv.npu.gov.ua
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На Украине исчез Илья Богданов - бывший офицер пограничных войск ФСБ, выехавший из России для участия в АТО и в дальнейшем принявший украинское гражданство. Об этом сообщает киевский главк Национальной полиции.

К правоохранителям обратились друзья и знакомые пропавшего. Они заявили, что в последний раз общались с Богдановым 12 ноября. После этого он перестал выходить на связь и его местонахождение неизвестно.

Возбуждено дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Это стандартная процедура в случае исчезновения человека. Пропавшего разыскивают.

Богданову 28 лет, он уроженец Владивостока. В 2010 году окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ. Служил во Владивостоке госинспектором по контролю и охране морских ресурсов управления пограничных войск ФСБ, имел звание старшего лейтенанта.

Летом 2014 года Богданов прибыл на Украину, чтобы принять участие в АТО. В своем видеообращении он обвинил Владимира Путина в развязывании войны между соседними странами. "Я оставил все и приехал сюда простым добровольцем, чтобы оказать посильную помощь своими действиями, своим опытом для прекращения той гражданской войны, которую на Восточной Украине пытается развязать антинародный путинский режим, - заявил эмигрант. - Совесть человека не может быть спокойной, когда ложь круглыми сутками льется с экранов телевидения, радио, из газет, из интернета".

Бывший офицер ФСБ воевал сначала в батальоне "Донбасс", однако вскоре перешел в "Правый сектор". Защищал в числе прочего донецкий аэропорт.

В начале 2015 года появилась информация, что Богданова собираются депортировать с Украины как лицо, незаконно находящееся в стране. Это известие вызвало возмущение в украинском обществе. В интернете развернулась кампания с требованием предоставить бойцу АТО гражданство.

В феврале 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту Петру Порошенко с ходатайством об ускоренном принятии Богданова в гражданство страны. Такое решение, отмечал министр, представляет "государственный интерес для Украины", поскольку бывший офицер ФСБ принимает активное участие в украинском национальном движении.

В конце того же месяца Порошенко предоставил россиянину гражданство.

В мае 2015-го Богданов демобилизовался. Он поселился в Киеве и открыл охранную фирму.

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14.11.2016

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