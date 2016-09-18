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новость В Крыму координатору "Росузника" Гончаровой разбили машину

18.09.2016
Разбитая машина Яны Гончаровой. Фото с ФБ-страницы активистки
Разбитая машина Яны Гончаровой. Фото с ФБ-страницы активистки
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В аннексированном Крыму неизвестные разбили машину координатора "Росузника" Яны Гончаровой. Об этом активистка сообщила на своей ФБ-странице.

13 сентября Гончарова на своей машине с российскими номерами законно въехала на полуостров через пункт пропуска "Каланчак" по спецразрешению, выданному ей как представительнице СМИ. Целью активистки было посетить семьи политзеков, в частности Олега Сенцова, Александра Кольченко, а также крымских мусульман. Кроме того, заметила Гончарова, она хотела "лично увидеть, как полуостров живет перед российскими выборами".

В субботу Гончарова поехала с Алиной Сенцовой, дочерью политзека, в Ялту. В дороге активистка заметила, что на ее мобильнике не работает ни интернет, ни телефонная связь. "В Крыму существуют определенные проблемы со связью, поэтому значения этим событиям я не придала", - добавила координатор "Росузника".

По возвращении из Ялты Гончарова заночевала у матери Сенцова. В 2 часа ночи семья и гостья проснулись от лая собак и гудков сигнализации на машине активистки. Выйдя на улицу, Гончарова обнаружила, что покрышки на всех колесах автомобиля проткнуты, а лобовое стекло и боковое зеркало разбиты. На капоте остался отпечаток ладони нападавшего.

Активистка подала заявление в российскую полицию, однако выразила сомнение, что преступление раскроют. "Полицейские сняли отпечатки, предположив, что я "плохо припарковалась" или "не оставила ухажеру номер телефона", - заметила Гончарова.

Координатор "Росузника" попросила жителей полуострова помочь с ремонтом машины. Вскоре на призыв откликнулись несколько крымских татар, в том числе активист Вельдар Шукурджиев.

"Что это - привет от силовиков, попытка запугать или "наказать"? Показать самые открытые и честные выборы? Не знаю. Но зато теперь знаю, как в Крыму встречают, - написала Гончарова. - Если таким образом меня пытаются запугать - OK, молодцы, получилось, ночь выдалась нервная. Но не думайте, что это что-то изменит. Прорвемся".

Ранее Гончарова жила в Ростове-на-Дону. Некоторое время назад она эмигрировала и поселилась в Киеве. Сотрудничает с украинскими СМИ, для которых пишет тексты о делах крымских политзеков.

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