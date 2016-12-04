О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Georgia/m.257168.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Georgia/m.257168.html
Также: Грузия, Россия, Регионы, Полиция, Право, Европа, Политика, Общество, Мир

новость В Сочи задержан лидер абхазской оппозиции Бжания

04.12.2016
Аслан Бжания. Фото: ekhokavkaza.com
Аслан Бжания. Фото: ekhokavkaza.com
Реклама

В Сочи задержан бывший начальник Службы госбезопасности не признанной международным сообществом Абхазии, сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания. Об этом сообщается в заявлении политсовета абхазской оппозиционной партии "Амцахара".

Некоторое время назад Бжания пересек границу с Россией. Два дня сочинские силовики "под надуманными предлогами осуществляли меры по поиску причин для задержания" оппозиционера. В частности, некий правоохранитель в гражданском обвинил Бжанию во "вражеской деятельности, направленной против России и Абхазии". За два дня политика неоднократно доставляли в горотдел полиции и допрашивали.

В воскресенье Бжания, как можно заключить из заявления, намеревался вернуться в Абхазию. Однако на паспортном контроле его в очередной раз задержали и вновь увезли в горотдел полиции. Там Бжания остается до сих пор.

"Не оставляет сомнений поступающая из различных источников информация: эти меры против сопредседателя Блока оппозиционных сил осуществляются по ходатайству властей Абхазии", - подчеркивает "Амцахара".

Однако пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы отмела это обвинение как "поспешное и не подкрепленное какими-либо фактами". Заявление "Амцахары", заметили в пресс-службе, "дезинформирует общественность и в очередной раз направлено на искусственное нагнетание внутриполитической ситуации в стране".

Бжании 53 года. В конце 1980-х он был комсомольским функционером, в 1991-м окончил Высшие курсы КГБ СССР. С 1994 года занимался бизнесом в Москве. В 2009-2010-м советник посольства Абхазии в России.

В 2010-2014 годах, при президентах Сергее Багапше и Александре Анквабе, возглавлял Службу госбезопасности Абхазии. На досрочных президентских выборах 2014-го был основным конкурентом Хаджимбы; после победы Хаджимбы отправлен в отставку.

Выступает с резкой критикой президента региона. Как отмечает Интерфакс, одно из таких заявлений Бжания сделал в среду на съезде "Амцахары". В резолюции этого съезда содержится требование отставки Хаджимбы.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
04.12.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 В Абхазии неизвестный подорвал себя на территории местной телекомпании →
11.07.2016 Референдум о досрочных президентских выборах в Абхазии признан несостоявшимся →
10.07.2016 Абхазия: референдум о досрочных выборах президента сорван из-за неявки избирателей →
06.07.2016 Глава МВД Абхазии временно отстранен от должности →
05.07.2016 В Абхазии оппозиционеры штурмовали здание МВД →
10.06.2016 Абхазия не будет проводить референдум о присоединении к России →
24.11.2014 Путин: Россия удвоит финансовую помощь Абхазии →
25.08.2014 На выборах президента Абхазии победил Хаджимба →
Фото и Видео
21871
Play own
Антиимперская акция на Лубянке
Выборы в Грузии. Фото Ники Максимюк/Грани.ру
Парламентские выборы в Грузии (17 фото)
1534
Play
Выступление Владимира Буковского в Тбилиси
1330
Play own
Гарри Каспаров о фильме "Уроки русского"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Мусора в гостях у активистки
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
новость Наместник ИГ на Кавказе убит
Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари). Фото: kavkazpress.ru
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
статья Трусики и идеалы
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
РЕКЛАМА
Loading...
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Сбит сирийский самолет
Самолет L-39. Фото: сombatаircraft.com
в блоге Писатели первой степени
383
в блоге Миловать рано
383
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Хакеры взломали Банк России
Центробанк. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Авария "Прогресса": новая версия
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
в блоге Волшебное слово к народу
383
новость Греф попробовал быть инвалидом
Герман Греф в специальном костюме. Фото: facebook.com/sberbank/
новость Путин отказался освободить Сенцова
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
новость Отравления в Краснодаре
Офис фирмы "Тандер" в Краснодаре. Фото: wikimapia.org
новость Коломийца доставили в колонию
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org
новость Московские автозаки освятили
Освящение автозака. Фото: 77.fsin.su