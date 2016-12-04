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В Сочи задержан бывший начальник Службы госбезопасности не признанной международным сообществом Абхазии, сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания. Об этом сообщается в заявлении политсовета абхазской оппозиционной партии "Амцахара".

Некоторое время назад Бжания пересек границу с Россией. Два дня сочинские силовики "под надуманными предлогами осуществляли меры по поиску причин для задержания" оппозиционера. В частности, некий правоохранитель в гражданском обвинил Бжанию во "вражеской деятельности, направленной против России и Абхазии". За два дня политика неоднократно доставляли в горотдел полиции и допрашивали.

В воскресенье Бжания, как можно заключить из заявления, намеревался вернуться в Абхазию. Однако на паспортном контроле его в очередной раз задержали и вновь увезли в горотдел полиции. Там Бжания остается до сих пор.

"Не оставляет сомнений поступающая из различных источников информация: эти меры против сопредседателя Блока оппозиционных сил осуществляются по ходатайству властей Абхазии", - подчеркивает "Амцахара".

Однако пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы отмела это обвинение как "поспешное и не подкрепленное какими-либо фактами". Заявление "Амцахары", заметили в пресс-службе, "дезинформирует общественность и в очередной раз направлено на искусственное нагнетание внутриполитической ситуации в стране".

Бжании 53 года. В конце 1980-х он был комсомольским функционером, в 1991-м окончил Высшие курсы КГБ СССР. С 1994 года занимался бизнесом в Москве. В 2009-2010-м советник посольства Абхазии в России.

В 2010-2014 годах, при президентах Сергее Багапше и Александре Анквабе, возглавлял Службу госбезопасности Абхазии. На досрочных президентских выборах 2014-го был основным конкурентом Хаджимбы; после победы Хаджимбы отправлен в отставку.

Выступает с резкой критикой президента региона. Как отмечает Интерфакс, одно из таких заявлений Бжания сделал в среду на съезде "Амцахары". В резолюции этого съезда содержится требование отставки Хаджимбы.