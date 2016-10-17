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новость В Абхазии неизвестный подорвал себя на территории местной телекомпании

17.10.2016
Абхазия. Фото с сайта Страна.Ру
Абхазия. Фото с сайта Страна.Ру
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В Абхазии неизвестный подорвал себя на территории государственной телерадиокомпании. Как передает "Sputnik Апсны", об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"На территории телевидения взорвался человек. У него была бомба с поражающими элементами. Вероятно, что он был не один", - сказал министр.

По его словам, взрыв прогремел около семи утра. Личность погибшего пока не установлена.

"Ведется оперативная работа. Работают все силовые структуры Абхазии", - добавил Кобахия.

По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Мухамеда Килбы, "по предварительной информации, взрывное устройство эквивалентно 150-200 граммам тротила с поражающими элементами".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил усилить охрану объектов, в том числе школ и детских садов. "В настоящее время проводятся оперативно-технические работы на месте взрыва. Ни о каких чрезвычайных мероприятиях речи не идет, но президент поручил усилить охрану объектов, в том числе школ и детсадов. Он указал на необходимость скорейшего установления личности взорвавшегося мужчины", - цитирует Килбу ТАСС.

В июле в Абхазии прошел референдум по вопросу проведения досрочных выборов президента. Он был признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие всего 1628 человек, или 1,23 процента от общего числа граждан Абхазии.

До этого сторонники оппозиционной партии "Амцахара" попытались взять штурмом здание МВД. Они прорвались к министерству, снеся автомобилем ворота во двор здания.

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17.10.2016

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