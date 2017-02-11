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новость Приравняли к штыку

Украинского писателя Сергея Жадана выдворили из Белоруссии
11.02.2017
Сергей Ждан. Фото с личной страницы
Сергей Ждан. Фото с личной страницы
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Украинского писателя Сергея Жадана выдворили из Белоруссии и уведомили о запрете въезда в страну на неопределенный срок. Об этом писатель сообщил на своей странице.

В ночь на субботу в Минске в гостиничный номер Жадана прибыл милицейский патруль. "Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще с 2015-го запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - написал Жадан.

"Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - отметил писатель.

В департаменте консульской службы украинского МИДа Украины заявили, что консул выясняет причины и обстоятельства задержания Жадана. Посольство Украины в Белоруссии обратилось в МИД страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержа

Жадан живет и работает в Харькове. Писатель регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы, в том числе в сопровождении украинских музыкантов.

Жадан был активным участником харьковского Евромайдана. В марте 2014 года писатель пострадал во время столкновений с пророссийскими активистами.

В 2016 год Жадан получил государственной премией "Украинская книга года". Денежную часть премии писатель направил на помощь детским учреждениям Луганской области.

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11.02.2017

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