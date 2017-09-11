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Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, гражданина России, Украины и Израиля, приговоренного к трем годам общего режима за незаконное пересечение границы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

За день до помилования Лапшин пытался покончить с собой в СИЗО, сообщает Azertag со ссылкой на помощника Алиева по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. По словам Гасанова, тюремные врачи смогли предотвратить суицид и сейчас блогер находится под их наблюдением.

Приговор Лапшину вынес 20 июля судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов. Он объявил Лапшина виновным по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы), однако снял с него второе обвинение - по статье 281.2 кодекса (антигосударственные призывы).

Лапшин на слушаниях отказался признать вину. В то же время в последнем слове он выразил раскаяние в том, что посещал Нагорный Карабах и тем самым принес страдания жителям региона.

В Нагорном Карабахе Лапшин побывал в 2011 и 2012 годах. После этого Азербайджан запретил ему въезд в страну. Однако в июне 2016-го блогер прибыл в Баку по украинскому паспорту. Поскольку там его имя было написано "Олександр", пограничники не идентифицировали его как фигуранта черного списка.

15 декабря 2016 года Лапшина задержали в аэропорту Минска по запросу азербайджанской прокуратуры. 17 января 2017-го глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина в Азербайджан.

Между тем 26 января Минский горсуд отклонил жалобу Лапшина на решение Генпрокуратуры об экстрадиции. 7 февраля Верховный суд Белоруссии подтвердил это решение. В тот же день блогера доставили в Азербайджан.

Лапшин занимал 51-ю строчку в рейтинге пользователей Живого журнала. В общей сложности на его блоги и аккаунты в соцсетях подписаны около 30 тысяч человек.