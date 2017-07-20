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Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России, Украины и Израиля, к трем годам общего режима за незаконный въезд в страну. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Аббасов признал Лапшина виновным по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы). В то же время он оправдал блогера по статье 281.2 кодекса (антигосударственные призывы).

В прениях сторон, прошедших 14 июля, прокурор требовал для подсудимого срок шесть с половиной лет.

Адвокат Эдуард Чернин настаивал на оправдании своего клиента по обоим обвинениям.

Сам Лапшин в процессе отказывался признать вину. В то же время, выступая в среду с последним словом, он выразил раскаяние в том, что посещал Нагорный Карабах и тем самым принес страдания жителям региона.

Как передает Haqqin.Az, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопросы, следила ли Россия за процессом Лапшина и будет ли она настаивать на его передаче. "Нет, это не тема Кремля", - передает издание слова чиновника.

В Нагорном Карабахе Лапшин побывал в 2011 и 2012 годах. После этого Азербайджан запретил ему въезд в страну. Однако в июне 2016-го блогер прибыл в Баку по украинскому паспорту. Поскольку там его имя было написано "Олександр", пограничники не идентифицировали его как фигуранта черного списка.

15 декабря 2016 года Лапшина задержали в аэропорту Минска по запросу азербайджанской прокуратуры. 17 января 2017-го глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина в Азербайджан.

Между тем 26 января Минский горсуд отклонил жалобу Лапшина на решение Генпрокуратуры об экстрадиции. 7 февраля Верховный суд Белоруссии подтвердил это решение. В тот же день блогера доставили в Азербайджан.

Лапшин занимал 51-ю строчку в рейтинге пользователей Живого журнала. В общей сложности на его блоги и аккаунты в соцсетях подписаны около 30 тысяч человек.