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Коллегия Верховного суда Пакистана сместила премьер-министра страны Наваза Шарифа с должности на основании опубликованных в Панамском архиве сведений о его активах. Такую информацию передает Gulf News. Также прекращены полномочия Шарифа как депутата Национальной ассамблеи - нижней палаты Маджлис-э-шуры.

На Шарифа наложен пожизненный запрет заниматься политикой.

Как говорится в решении, премьер не сумел подтвердить законное происхождение своих активов. Указывается, что он лгал парламенту и судам и потому недостоин занимать свой пост.

Кроме того, судьи постановили открыть против Шарифа, его сыновей Хасана и Хусейна, дочери Марьям и зятя уголовные дела о коррупции. В течение шести недель материалы Панамского архива будут направлены в Национальное бюро отчетности - антикоррупционное ведомство Пакистана - с тем, чтобы эта структура не более чем за полгода провела расследование.

Отмечается, что в случае признания виновными Шарифу и членам его семьи грозят тюремные сроки.

Кто станет новым премьером страны, в правящей партии - Пакистанской мусульманской лиге (Наваз) - пока не определились.

Шарифу 67 лет. Должность премьера Пакистана он занимал трижды: в 1990-1993 годах, в 1997-1999-м и с 2013-го. При этом, если в 1999 году Шарифа сместили с поста в результате военного переворота, то в 1993-м он, как и сейчас, был отстранен по обвинению в коррупции.

Как следует из документов Панамского архива, Шарифу и его семье принадлежат собственность и предприятия в разных странах мира. Стоимость активов оценивается в миллионы долларов. В частности, Хасан, Хусейн и Марьям Шариф управляют множеством британских активов в Великобритании через как минимум четыре офшорные фирмы на Британских Виргинских островах.