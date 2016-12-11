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новость ЦИК Киргизии: Большинство избирателей поддержали поправки в Конституцию

11.12.2016
Алмазбек Атамбаев. Фото: president.kg
Алмазбек Атамбаев. Фото: president.kg
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Поправки в Конституцию Киргизии на прошедшем в воскресенье референдуме поддержали почти 80 процентов избирателей. Как передает "Радио Азаттык", таковы предварительные итоги голосования, обнародованные Центризбиркомом страны.

Всего в референдуме, который проводился одновременно с выборами в местные кенеши (советы), приняли участие 40,48 процента граждан. Из них 79,62 процента, или 1 154 141 человек, выступили за поправки в Конституцию, 15,37 процента, или 177 933 гражданина, - против, а 5,01 процента бюллетеней - 57 877 - были признаны недействительными.

На голосование были вынесены 26 поправок. Как отмечает Би-Би-Си, они значительно расширяют полномочия премьер-министра, в меньшей степени - президента и в то же время уменьшают роль Джогорку кенеша (парламента), местных кенешей и судов.

В частности, премьер наделяется правом назначать глав местных администраций без консультации с местными кенешами, а также назначать и увольнять министров без одобрения президента. Кроме того, передает "Радио Свобода", глава правительства получает полномочия блокировать законопроекты, предусматривающие увеличение расходов бюджета. Помимо этого, премьеру и вице-премьерам предоставляется возможность вернуться в Джогорку кенеш в качестве депутатов.

Президенту дается право представлять своих кандидатов в Конституционный суд и отстранять судей от должности в случае одобрения такого решения двумя третями парламентариев.

Наряду с этим национальные нормы в сфере прав человека получают приоритет перед международными.

Также в Основном законе закрепляется запрет однополых браков.

Как отмечают противники конституционной реформы, смысл поправок состоит в том, чтобы президент Алмазбек Атамбаев после своего ухода с поста главы государства в будущем году мог стать премьером и в этом качестве получить контроль над всей исполнительной властью. Президент Киргизии избирается лишь на один шестилетний срок. Между тем на пост премьера можно претендовать неограниченное число раз.

За 25 лет независимости Конституция Киргизии изменяется уже восьмой раз.

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11.12.2016

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