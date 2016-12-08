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Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к десяти годам заключения молодежного активиста Байрама Мамедова. Об этом говорится в пресс-релизе Amnesty International, поступившем в редакцию "Граней". Мамедов был задержан в мае после того, как нарисовал граффити на статуе бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

В AI считают приговор бесстыдной попыткой азербайджанских властей подавить инакомыслие. "Байрам Мамедов был арестован за то, что расписал статую лозунгами, но затем под пытками он "признался" в серьезном наркопреступлении. Обвинения против него были явно сфабрикованы с единственной целью - наказать его за активизм. Его приговорили к возмутительно длительному сроку, хотя даже предварительное заключение Мамедова можно считать слишком долгим, неоправданным и произвольным, настоящим ударом по всем мирным активистам в Азербайджане", - сказал, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

"Азербайджанские власти продолжают демонстрировать полное презрение к свободе выражения мнений. Похоже, они настолько решительно настроены заткнуть любого критика, что уже не обращают внимание на правдоподобность обвинений. Власти Азербайджана должны провести независимое расследование по факту применения пыток и других видов жестокого обращения, которым подвергался Мамедов", - подчеркнул Кривошеев.

9 мая 2016 года Мамедов и его соратник Гияс Ибрагимов были задержаны после того, как Мамедов разместил в Facebook фотографию граффити, которую они нарисовали на статуе Алиева, покойного экс-президента Азербайджана и отца нынешнего главы государства Ильхама Алиева. Гияс Ибрагимов был приговорен к 10 годам лишения свободы 25 октября в Бакинском суде по тяжким преступлениям по обвинению, связанному с наркотиками.

Полиция утверждает, что в ходе обыска в распоряжении Мамедова и Ибрагимова были обнаружены около восьми граммов героина. Активисты утверждают, что наркотики им были подброшены, а во время допроса им задавались только вопросы о граффити. Полицейские неоднократно требовали, чтобы активисты публично извинились за оскорбление покойного президента, и подвергли их жестоким избиениям, когда они отказались. По словам адвоката активистов, они были покрыты синяками после допроса, в ходе которого им угрожали изнасилованием. Как сообщается, они также были вынуждены под камеру чистить туалеты в полицейском участке.

Мамедов и Ибрагимов – адресаты Марафона писем Amnesty International 2016 года. В декабре этого года миллионы людей по всему миру призовут президента Ильхама Алиева освободить Мамедова и Ибрагимова, причем немедленно и безоговорочно.

Студенты Ибрагимов и Мамедов - члены демократического молодежного движения NIDA. Лозунг, за который их арестовали, - "Счастливого дня рабов!" Это отсылка к официально празднующему в Азербайджане 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева, "Дня цветов". С другой стороны статуи активисты нанесли нецензурные протестные надписи.

"Гражданское общество и политическое инакомыслие жестко подавляются в Азербайджане, правозащитные организации подвергаются нападкам и преследованиям. Все средства массовой информации находятся под контролем правительства. Независимые СМИ подвергаются преследованиям, их принудительно закрывают, а и независимые журналисты подвергаются запугиванию, преследованиям, угрозам и насилию", - отмечают в Amnesty International.