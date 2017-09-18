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Правительство пытается изыскать 165 миллиардов рублей, чтобы выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о поддержке аннексированного Крыма и Калининградской области. Об этом сообщает РБК.

Как передает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова, на ближайшем заседании правительства предполагается обсудить повышение акцизов на бензин. "Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации", - рассказал чиновник.

По данным "Ведомостей", повышение акцизов будет проведено в два этапа. С 1 января 2018 года ставку сбора предполагается увеличить на 50 копеек, а с 1 июля - еще на 50 копеек. Это обеспечит поступление в бюджет дополнительных 55-60 миллиардов рублей, которые, как передает газета, предполагается направить на строительство трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области и трассы "Таврида" в аннексированном Крыму.

РБК также передает о планах правительства увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания. Такая идея, говорится в публикации, обсуждалась 1 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Сейчас все операторы отчисляют в резерв универсального обслуживания 1,2 процента выручки от услуг связи. По данным казначейства об исполнении бюджета, в 2016 году объем этого фонда составил 13,7 миллиарда рублей; такая же сумма заложена в бюджете на 2017–2019-й на каждый из трех лет периода. Теперь же, как утверждается, Минфину, Минсвязи и ФАС было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов.

Наряду с этим решается вопрос о сокращении бюджетных расходов на таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет. Как поясняется в публикации, "Ростелеком" открывает эти объекты по всей стране в рамках проекта устранения "цифрового неравенства".

Вырученные средства планируется направить, в частности, на строительство школ и больниц, реконструкцию водовода Феодосия - Судак, постройку канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта - Феодосия и строительства волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области.

На прошлой неделе стало известно, что Россия сократит поддержку ДНР и ЛНР. Такая мера объяснялась именно нехваткой средств на финансирование Крыма и Калининградской области.