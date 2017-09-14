О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.264004.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.264004.html
Также: Европа, Россия, Украина, Война, Мир, Политика

новость Евросоюз продлил персональные санкции против России

14.09.2017
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Реклама

Совет ЕС до 15 марта 2018 года продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что оценка текущей ситуации "не дает оснований для изменения режима санкций". Из санкционного списка исключены четверо умерших с момента последнего продления.

6 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в очередной раз рекомендовал Совету ЕС продлить на полгода адресные санкции в связи с ситуацией в Украине. Отмечалось, что новый посол России в США Анатолий Антонов останется в санкционном списке, так как ни одна страна не попросила его исключить. В черном списке США Антонов не фигурирует.

4 августа Совет ЕС в связи с поставкой турбин Siemens в аннексированный Крым расширил санкционный список список. Ограничения введены в отношении замминистра энергетики Андрея Черезова, главы департамента оперативного управления и контроля в электроэнергетике министерства Евгения Грабчака и директора ООО "Технопромэкспорт", дочерней структуры "Ростеха", непосредственно занимавшейся покупкой и транспортировкой в Крым турбин, Сергея Топора-Гилки. В Совете ЕС считают, что Черезов и Грабчак курировали энергетические проекты в Крыму.

Среди юрлиц под санкции попали ОАО "Технопромэкспорт" и одноименное ООО. Первая компания покупала турбины у Siemens, а вторая занималась их перевозкой в Крым и в настоящее время владеет агрегатами. Также санкции ввели против "Интеравтоматики" - совместного немецко-российского предприятия, более 45 процентов акций которого до скандала с турбинами принадлежали Siemens.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, 17 марта 2014 года, на другой день после "референдума" в Крыму. Включение в санкционный список влечет замораживание счетов в банках стран ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

После начала боевых действий на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся.

Оставить комментарий Обсудить
14.09.2017
новость Новости по теме
06.09.2017 Постпреды стран ЕС согласовали продление персональных санкций против России →
21.08.2017 Путин назначил замглавы МИДа Антонова новым послом России в США →
04.08.2017 ЕС ввел санкции против чиновников Минэнерго и партнеров Siemens →
26.07.2017 ЕС согласовал санкции против России за поставки в Крым турбин Siemens →
22.03.2017 Госдума разрешила находящимся под санкциями россиянам платить налоги за границей →
13.03.2017 Евросоюз продлил санкции против России до 15 сентября →
15.09.2016 Совет ЕС утвердил продление персональных санкций против России →
07.09.2016 Постпреды стран ЕС согласовали продление персональных санкций против России →
Фото и Видео
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Выбор читателей
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость У дипломатов США отобрали парковки
Здание генконсульства США в Петербурге. Фото Google Maps
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
в блоге Разговор на пальцах
383
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Учения "Запад-2017"
Российские танки в Белоруссии, август 2017. Фото: @An_tolya_
в блоге Битва с мертвецами
59
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
в блоге Защита от народного гнева
383
новость Америка без Касперского
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Московские школы эвакуируют
Тренировочная эвакуация в московской школе № 1159, ноябрь 2014. Фото: sch1159s.mskobr.ru
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость МИД: Дачи не продадим
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
в блоге Классификация насилия
383
новость Крым: возвращение похищенного
Ренат Параламов после освобождения. Кадр видео Умара Максудова
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
новость За охрану для Латыниной
Юлия Латынина и Алексей Венедиктов. Фото: echonews.ru