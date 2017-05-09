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статья Хотели как лучше, вышло как всегда

09.05.2017

В Москве в годовщину победы в германо-советской войне состоялось шествие "Бессмертный полк". Как утверждает МВД, в демонстрации приняли участие 850 тысяч человек и это рекордная численность за все годы проведения акции. В числе портретов, которые несли демонстранты, были фотографии пророссийских террористов, убитых на востоке Украины.

Колонна прошла по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам к Кремлю. Там к ней присоединился Владимир Путин.

Ранее во вторник на Красной площади состоялся военный парад. Как передает РБК, единственным зарубежным лидером, прибывшим на парад в Москву, стал президент Молдавии Игорь Додон.

В прошлом году в Москву на годовщину победы над Германией также прибыл лишь один глава иностранного государства - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Съемка Юрия Тимофеева:

Бессмертная банда
Комментарии 113 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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Отгремев, закончился парад

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Зычный голос над площадью, заглушаемый грохотом сапог, ревом бронетехники и гудением самолетов. Толпы ряженых "ветеранов". Собачки и котики с георгиевскими лентами, младенцы в гимнастерках... Яростные дискуссии в блогах, в ходе которых мы опять узнали, что самый разделенный в мире народ разделяет буквально все, в том числе и Победа.
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