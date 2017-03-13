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новость СБУ проверит информацию о выступлениях российской участницы "Евровидения" в Крыму

13.03.2017
Юлия Самойлова. Фото: vokrug.tv
Юлия Самойлова. Фото: vokrug.tv
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Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах российской певицы и участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой в аннексированный Крым. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ проверит информацию в течение месяца и лишь затем примет решение относительно допуска Самойловой на украинскую территорию.

Гитлянская подчеркнула, что решение не будет политически ангажированным. "Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности", - добавила она.

О том, что Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Киеве, накануне вечером было объявлено в эфире Первого канала.

После этого руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Фейсбуке отметил, что Самойлова выступала в Крыму после его аннексии. Возможное выступление Самойловой он назвал "провокацией с далеко идущими последствиями".

"27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой... Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает", - написал Клименко.

В Кремле в свою очередь заявили, что не видят ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве представителя России на песенном конкурсе. "Я бы не стал употреблять таких слов как провокация, это выбор телеканала, который направляет участника. Ничего провокационного мы здесь не видим", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В Крыму бывали все практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму", - отметил он.

Самойлова с детства передвигается в коляске и имеет первую группу инвалидности. Певица получила популярность благодаря участию в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А" в 2013 году, где она заняла второе место. Самойлова принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. На "Евровидении" в Киеве певица должна исполнить песню Flame is Burning.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.03.2017
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Виталий Портников

"Евровидение" и слепота

Виталий Портников, 20.05.2016

И раньше негодование вспыхивало всякий раз, когда российские участники проигрывали на "Евровидении", - ах, наши светлые девочки, наши ангелы, ах, они сволочи, бородатые женщины! Но такого долгого припадка безумия не наблюдалось никогда. И это не потому, что Россия проиграла. Это потому, что Украина победила.

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