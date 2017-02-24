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новость То немцу смерть

Минобороны: "Рейхстаг" в "Патриоте" будут штурмовать юноармейцы
24.02.2017
Рейхстаг. Фото vokrugmira.com
Рейхстаг. Фото vokrugmira.com
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Макет берлинского Рейхстага в подмосковном военном парке "Патриот" будет использоваться для тренировок активистов движения "Юнармия". Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя "безосновательную критику со стороны некоторых политиков Германии".

"Создание полуразрушенного ожесточенными боями в мае 1945 года макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка "Патриот", символизирующим победу над нацизмом и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран", - заявил Конашенков.

"Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах", - сказал он.

22 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме, заявил, что в парке "Патриот" в Кубинке строится мини-копия здания Рейхстага, которое смогут штурмовать юноармейцы. "Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - добавил министр.

Немецкие политики и депутаты Бундестага назвали создание макета Рейхстага в "Патриоте" провокацией. "Для нас, немцев, растущая милитаризация общества в России и самоидентификация россиян только с военными периодами истории страны очень тревожна. Потому что это напоминает нам о нашей собственной истории и о том, повторения чего мы не хотим допустить никогда в будущем", - заявил в интервью "Немецкой волне" глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен.

Подмосковный парк "Патриот" принадлежит Минобороны. Он открылся летом 2015 года. На территории более 5000 гектаров расположены несколько выставочных павильонов, конференц-залов, кинотеатр, сцена и несколько полигонов. "Патриот" должен "объединить задачи Минобороны с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием". В военном ведомстве планируют открыть филиалы "Патриота" в Кронштадте и на аннексированном Россией полуострове Крым в Севастополе.

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24.02.2017

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