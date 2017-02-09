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Также: Россия, Свобода слова, Политика, СМИ, Общество | Персоны: Аксана Панова

новость Нодоедание

Нодовцы написали донос на информагентство Znak.com
09.02.2017
Аксана Панова. Фото Znak.Com
Аксана Панова. Фото Znak.Com
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Управление МВД по Екатеринбургу запросило у информагентства Znak.com выписку с банковского счета и учредительные документы. Об этом сообщается на сайте издания.

Директора и шеф-редактора Znak.com Аксану Панову уже пригласили в ОБЭП МВД Екатеринбурга и попросили предоставить информацию о финансировании издания. "Сказали, что поступило заявление, что Znak финансируется иностранными структурами, Госдепом США, и теперь мне надо доказать, что это не так. Заявление написали в администрацию президента, в ФСБ, в прокуратуру", - рассказала Панова. Она отметила, что ей отказались назвать заявителя.

Тем не менее редакции издания известно, что донос написали члены самарского отделения "Национально-освободительного движения". Они потребовали признать СМИ "иностранным агентом".

Начальник штаба самарского отделения НОД Дмитрий Гуренков подтвердил Интерфаксу, что проверка в отношении Znak.com инициирована одним из их активистов после декабрьской пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Так как представитель Znak.com на пресс-конференции национального лидера задавал вопросы, обвиняя государственных деятелей и НОД, мы поняли, что идет настоящая информационная война, и мы подозреваем, что эта война организована ЦРУ и Госдепом США, - заявил Гуренков. - Мы попросили проверить это агентство на предмет поступления денежных средств из-за рубежа".

В декабре 2016 года пресс-конференции Путина корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова пожаловалась главе государства на избиение активистом НОД в Петербурге фотографа "Коммерсанта" Давида Френкеля.

Между тем статус "иностранного агента" по российским законам может быть присвоен только некоммерческим организациям, но не СМИ. В декабре 2015 года был принят закон, в соответствии с которым редакции должны уведомлять Роскомнадзор о получении иностранного финансирования, причем это требование не распространяется на платежи за рекламу или взносы от учредителя. Однако никаких других ограничений на получение средств из-за рубежа для СМИ не установлено.

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09.02.2017

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