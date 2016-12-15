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Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Как передает РИА "Новости", соответствующий иск подал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Он просит суд признать юридический факт совершения на Украине госпереворота и, следовательно, нелегитимности нынешней власти.

Как дополняет ТАСС, по словам Олейника, он обратился в российский суд, после того как исчерпал все юридические возможности добиться правосудного решения на родине. Ранее экс-депутат обращался в Генпрокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело, но получил отказ.

В иске Олейник указывает в качестве заинтересованных лиц по делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, председателя Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года - министр иностранных дел Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года - министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича (в феврале 2014 года - президент Украины) и Петра Порошенко (в феврале 2014 года - народный депутат Украины).

Также в суд для дачи свидетельских показаний вызваны занимавшие в 2014 году на Украине ответственные должности - бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава президентской администрации Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-председатель СБУ Александр Якименко, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-председатель Конституционного суда Украины Овчаренко и другие. Ожидается, что в четверг в заседании суда примет участие бывший президент Украины Виктор Янукович.

По словам Олейника, Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента. Основанием для смещения стало "самоустранение президента от исполнения обязанностей". Однако, по словам Олейника, такой формулировки в Конституции Украины нет.

"Я утверждаю, что в действиях лиц, причастных к принятию и реализации вышеуказанных решений, есть признаки преступлений, предусматривающие ответственность по статье 109 УК Украины. Это действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. В народе это называют "государственный переворот", — подчеркнул Олейник.

В сентябре 2015 года Владимир Путин заявил, что США напрямую связаны со свержением Януковича. "Я знаю об этом точно, - сказал Путин. - Мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Собственно говоря, наши американские партнеры этого уже и не скрывают".

При этом президент заявил, что Россия уважает суверенитет Украины. "Но мы хотели бы, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран, в том числе и Украины. А уважать суверенитет - это значит, не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей, - отметил Путин. - Россия никогда не принимала и не собирается принимать участия в действиях, направленных на свержение легитимной власти".