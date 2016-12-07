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новость Суд отклонил иск бывшего следователя Степанова к ФСБ

07.12.2016
Цхинвали. Кадр ''Вестей''
Цхинвали. Кадр ''Вестей''
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Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему следователю Следственного комитета Игорю Степанову в иске к ФСБ. Как передает РАПСИ, бывший руководитель отдела международно-правового сотрудничества центрального аппарата СКР требовал разъяснить причины его командировки в Южную Осетию в период войны с Грузией в 2008 году.

"Суд постановил оставить иск Степанова без удовлетворения", - огласила решение судья.

Степанов, сам представлявший свои интересы в суде, рассказал, что не раз обращался в СКР и Министерство обороны с просьбой получить текст приказа, в соответствии с которым группа сотрудников следственных органов в августе 2008 года была переправлена в Беслан, а затем в Цхинвал. Не получив ответа на запросы, Степанов обратился в ФСБ.

"Я обратился в ФСБ, которой подчиняется погранслужба и которая несомненно регистрирует перемещение больших групп сотрудников Следственного комитета с БТРами и на военных автомобилях. Не получив ответа, я вынужден был обратился в суд", - сказал Степанов.

Представитель ФСБ заявил, что в компетенцию службы не входит решение данного вопроса, поэтому запрос Степанова перенаправлялся в СКР. Однако, по словам Степанова, уведомления о перенаправлении заявлений он так и не получил.

В конце ноября стало известно, что Степанов, занимавшийся ранее в числе прочего делом ЮКОСа, стал экспертом "Открытой России". Ранее ОР пригласила юристов к работе над проектами новых законов. В организации пояснили, что у Степанова есть идеи относительно изменений в Конституцию и иные законы, поэтому он сможет присоединиться к экспертам, которые уже занимаются этими вопросами.

Кроме того, бывший чиновник СКП будет проверять законы и подзаконные акты на предмет соответствия друг другу. Наряду с этим ему поручено вести расследования, результаты которых будут публиковаться на сайте организации.

В 2010 году Степанов подал в Верховный суд жалобу на указ президента Дмитрия Медведева о выделении СКП из состава Генпрокуратуры в особое ведомство - СКР, - однако жалоба была отклонена. Годом позже чиновник приостановил службу и избрался депутатом одного из муниципальных собраний Калужской области - какого именно, в публикации не уточняется. В нынешнем году срок полномочий Степанова истек, а на работу в СКР чиновник не пошел.

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07.12.2016

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