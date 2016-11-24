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Детский омбудсмен Анна Кузнецова не исключила, что Москва начнет с Вашингтоном переговоры об усыновлении российских детей-сирот в США. Об этом сообщает РБК.

"Тенденция к возобновлению диалога уже есть, - заявила чиновница. - Ждем, когда новая администрация (США. - Ред.) будет готова к встрече".

По словам детского омбудсмена, она "недавно" встречалась с чиновниками МИДа и обсуждала с ними вопросы усыновления сирот из России американцами.

В то же время Кузнецова отказалась прямо ответить на вопрос, могут ли переговоры привести к отмене "закона подлецов".

В сентябре нынешнего года, сразу после назначения детским омбудсменом, Кузнецова заявляла, что будет добиваться ужесточения этого закона.

"Закон подлецов", принятый в декабре 2012 года, стал ответом на закон Магнитского, который ранее в том же месяце был одобрен Конгрессом США. Он полностью запрещает американским гражданам усыновление сирот из России.

Формальным поводом к разработке закона стала гибель в 2008 году в США полуторагодовалого Димы Яковлева, усыновленного американской семьей Харрисон. При этом американский суд признал Харрисона-отца невиновным в смерти ребенка.

Подготовка и принятие "закона подлецов" вызвали масштабные протесты в российском обществе, однако Госдума, Совфед и Владимир Путин эти протесты проигнорировали.

Позже запрет был распространен на граждан государств, где легализованы однополые браки. Предлагалось и полностью запретить усыновление иностранцами, однако в Госдуме такую инициативу отклонили.