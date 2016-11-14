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Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения между Россией и Арменией об объединенной группировке войск Вооруженных сил двух стран. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, президент поручил Минобороны провести с участием российского МИДа России переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение.

О том, что Россия и Армения планируют создать объединенную группировку войск в Кавказском регионе коллективной безопасности, стало известно в минувший вторник. Среди основных задач группировки, названо, в частности, прикрытие сухопутной части госграницы России и Армении, в том числе совместно с силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ.

Для управления группировкой создается объединенное командование, командующий которой назначается на должность и освобождается от нее верховным главнокомандующим Вооруженных сил Армении по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил России. В мирное время командующий подчиняется начальнику Генштаба Армении, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время - в зависимости от складывающейся обстановки командующему войсками Южного военного округа российской армии или начальнику Генштаба.

Решение о развертывании и применении ОГВ принимают совместно верховные главнокомандующие России и Армении. Соглашение не направлено против третьих стран и не затрагивает прав и обязательств Москвы и Еревана по другим международным договорам, подчеркивается в проекте.