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новость Минздрав: В десяти регионах России сложилась "критическая ситуация" с ВИЧ

10.11.2016
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
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На сегодняшний день десять регионов России считаются критическим с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает Интерфакс.

"На первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время", - отметила министр. По ее словам, распространенность ВИЧ наиболее высока в регионах, через которые проходят пути наркотрафика. "У нас 57 процентов всех источников заражения ВИЧ - это инъекционный путь, как правило у героиновых наркоманов или аналогов героина", - сказала Скворцова.

Еще 40 процентов случаев заражения ВИЧ половым путем происходят при гетеросексуальных половых контактах, подчеркнула глава Минздрава. "Речь не идет только о гомосексуализме, речь не идет о каких-то других особенностях. Речь идет о том, что жена от мужа заражается, и у нас увеличение идет за счет благополучных женщин", - сказала Скворцоа.

По словам министра, в десяти проблемных регионах проводилось анонимное тестирование среди молодежи до 30 лет, в ходе которого тесты сдали 23,5 тысячи человек. Экспресс-тесты дали положительные результаты для 2,3 процента обследованных. Однако такие тесты оказываются псевдоположительными в 2/3 случаях. "Они подтверждаются обязательно иммуноблотингом, это единственной точный метод. Он подтверждает в среднем 30 процентов, то есть это 0,7 процента", - заявила Скворцова.

2 ноября в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурге официально объявили в городе эпидемию ВИЧ. "У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения города", - заявила первый заместитель начальника управления Татьяна Савинова. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но, как отметила она, это лишь те случаи, которые известны официально. Также в медучреждениях города на учете состоят 774 ребенка с ВИЧ.

"Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории свыше 1 процента", - отметила Савинова. По ее словам, в Екатеринбурге преобладал "наркотический" путь заражения - 52 процента против 46 процентов случаев, когда инфекция передавалась через половые контакты. Однако сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет передачи инфекции половым путем. Среди тех, кому поставлен диагноз, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Ситуацию прокомментировал мэр города Евгений Ройзман. "Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить", - написал он в твиттере.

В середине июля стало известно, что по итогам 2015 года Россия опередила большинство стран по темпам прироста новых случаев ВИЧ. Об этом говорится в докладе UNAIDS, структуры ООН по профилактике заболевания.

По темпам распространения эпидемии Россия обогнала даже страны Южной Африки - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Кению, Уганду. При этом в каждой из них почти вдвое больше инфицированных ВИЧ, чем в России.

Эксперты UNAIDS выделяют две главные причины ухудшения ситуации в России с ВИЧ. Первая заключается в том, что страна потеряла международную поддержку программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет бюджета. Вторая причина в том, что Россия лидирует по употреблению населением инъекционных наркотиков. По данным доклада UNAIDS, в стране их принимают 1,5 миллиона человек. В итоге 54 процента больных инфицировались таким образом.

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10.11.2016

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