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В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ. Как передает РИА "Новости", об этом сообщили в управлении здравоохранения городской администрации. По данным чиновников, в столице Урала ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель.

"У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения город", - рассказала накануне первый заместитель начальника управления здравоохранения Татьяна Савинова. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но, как отметила она, это лишь те случаи, которые известны официально. Также в медучреждениях города на учете состоят 774 ребенка с ВИЧ.

По словам Савиновой, уровень зараженности варьируется. Самый высокий, свыше двух процентов, в Железнодорожном районе, в Ленинском и Кировском районах - на уровне 1,5 процента. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения.

"Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории свыше 1 процента", - отметила Савинова.

По ее словам, в Екатеринбурге преобладал "наркотический" путь заражения - 52 процента против 46 процентов случаев, когда инфекция передавалась через половые контакты.

Однако сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет передачи инфекции половым путем. Среди тех, кому поставлен диагноз, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Ситуацию прокомментировал мэр города Евгений Ройзман. "Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить", - написал он в твиттере.

В середине июля стало известно, что по итогам 2015 года Россия опередила большинство стран по темпам прироста новых случаев ВИЧ. Об этом говорится в докладе UNAIDS, структуры ООН по профилактике заболевания.

По темпам распространения эпидемии Россия обогнала даже страны Южной Африки - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Кению, Уганду. При этом в каждой из них почти вдвое больше инфицированных ВИЧ, чем в России.

Эксперты UNAIDS выделяют две главные причины ухудшения ситуации в России с ВИЧ. Первая заключается в том, что страна потеряла международную поддержку программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет бюджета. Вторая причина в том, что Россия лидирует по употреблению населением инъекционных наркотиков. По данным доклада UNAIDS, в стране их принимают 1,5 миллиона человек. В итоге 54 процента больных инфицировались таким образом.