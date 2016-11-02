О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256182.html
Также: Россия, Здоровье, Общество, Политика | Персоны: Евгений Ройзман

новость В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ

02.11.2016
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
Реклама

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ. Как передает РИА "Новости", об этом сообщили в управлении здравоохранения городской администрации. По данным чиновников, в столице Урала ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель.

"У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения город", - рассказала накануне первый заместитель начальника управления здравоохранения Татьяна Савинова. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но, как отметила она, это лишь те случаи, которые известны официально. Также в медучреждениях города на учете состоят 774 ребенка с ВИЧ.

По словам Савиновой, уровень зараженности варьируется. Самый высокий, свыше двух процентов, в Железнодорожном районе, в Ленинском и Кировском районах - на уровне 1,5 процента. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения.

"Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории свыше 1 процента", - отметила Савинова.

По ее словам, в Екатеринбурге преобладал "наркотический" путь заражения - 52 процента против 46 процентов случаев, когда инфекция передавалась через половые контакты.

Однако сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет передачи инфекции половым путем. Среди тех, кому поставлен диагноз, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Ситуацию прокомментировал мэр города Евгений Ройзман. "Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить", - написал он в твиттере.

В середине июля стало известно, что по итогам 2015 года Россия опередила большинство стран по темпам прироста новых случаев ВИЧ. Об этом говорится в докладе UNAIDS, структуры ООН по профилактике заболевания.

По темпам распространения эпидемии Россия обогнала даже страны Южной Африки - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Кению, Уганду. При этом в каждой из них почти вдвое больше инфицированных ВИЧ, чем в России.

Эксперты UNAIDS выделяют две главные причины ухудшения ситуации в России с ВИЧ. Первая заключается в том, что страна потеряла международную поддержку программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет бюджета. Вторая причина в том, что Россия лидирует по употреблению населением инъекционных наркотиков. По данным доклада UNAIDS, в стране их принимают 1,5 миллиона человек. В итоге 54 процента больных инфицировались таким образом.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.11.2016

новость Новости по теме
09.08.2016 Помогающую бороться с ВИЧ российскую НКО требуют признать "иностранным агентом" →
15.07.2016 ООН: Россия стала мировым лидером по заболеваемости ВИЧ →
14.07.2016 Путин поручил губернаторам взять под контроль цены при закупках лекарств →
12.07.2016 Регионы получили меньше средств на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных →
05.07.2016 Правительство одобрило заморозку расходов бюджета до 2020 года →
08.06.2016 Минздрав хотят отстранить от поставок в колонии лекарств от ВИЧ и гепатитов →
13.04.2016 Суд признал право ВИЧ-инфицированного гражданина Уганды с жить с семьей в России →
23.03.2016 ФСКН: В России от 3 до 5 миллионов наркоманов входят в группу риска по ВИЧ →
20.01.2016 В России официально зарегистрирован миллион ВИЧ-инфицированных →
13.12.2013 ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарств по вине Минздрава →
Фото и Видео
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Поклонская пожаловалась Чайке на Учителя
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
новость Новая гумпауза в Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья На грани войны с США
новость ФСИН: Дадин опровергает пытки
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
РЕКЛАМА
Loading...
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Fancy Bear атаковали Windows
Логотип хакерской группы Fancy Bear
в блоге Америка без ретуши
383
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
новость Пробуксовки с "пакетом Яровой"
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
новость Тарифы на "Платон" повысят дважды
Митинг дальнобойщиков. Кадр видеозаписи
новость Эксперты против притязаний РПЦ
Палаты Аверкия Кириллова. Фото: heritage-institute.ru
новость Мэрия против дома Медведева
ЖК "Золотые ключи - 1". Фото: landmarkre.ru
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Новое дело охранника Кадырова
Аюб Тунтуев. Источник: srji.org
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Пропагандист во главе ОНК
Вадим Горшенин. Фото с личной ВК-страницы
новость Иракские войска вошли в Мосул
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters