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новость Полиция не дала Маршу мира пройти по Невскому проспекту

24.09.2017
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
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В Петербурге полиция не позволила участникам несогласованного Марша мира пройти по Невскому проспекту. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. Силовики преградили демонстрантам дорогу и предупредили, что при попытке марша пройти по Невскому начнут задержания.

В акции приняли участие 200 человек. Не получив согласования чиновников, организаторы предполагали провести сход у Казанского собора, а затем устроить прогулку по тротуарам в сторону Сенатской площади. Однако после запрета силовиков демонстранты выдвинулись в сторону Адмиралтейства.

Как передает Росбалт, полицейские также вынудили собравшихся свернуть принесенные флаги, объявив их "наглядной агитацией". Судя по фото с акции, у демонстрантов были флаги Украины и Грузии.

Предвидя проблемы с плакатами и флагами на несогласованной акции, организаторы предложили участникам, которые принесут плакаты и флаги, встать во время схода в одиночные пикеты.

21 сентября, в Международный день мира, активисты также провели серию пикетов, на которых агитировали горожан участвовать в марше ( Видео ВИДЕО). В тот же день по требованию Генпрокуратуры ВК-группа акции была заблокирована.

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24.09.2017
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Разминка перед маршем

21.09.2017

"Война с Украиной - преступление и позор России" - гражданские активисты вышли с такими плакатами на Невский, чтобы позвать петербуржцев на Марш мира 24 сентября. Горстке антивоенных пикетчиков противостоял столь же немногочисленный, но шумный отряд провокаторов. Уличные дебаты - в нашем видеорепортаже.

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