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новость Бывшие шахтеры забайкальского золотого рудника объявили голодовку

18.09.2017
На Вершино-Дарасунском руднике. Кадр "России-1"
На Вершино-Дарасунском руднике. Кадр "России-1"
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Более 20 шахтеров, уволенных по сокращению с золотого рудника в пгт Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края, объявили голодовку с требованием полного расчета. Об этом сообщает "Забмедиа" со ссылкой на Инну Бабенко, участницу акции.

В конце июля - начале августа, рассказала Бабенко, были сокращены около 500 работников рудника. Расчет собственник пообещал выплатить в обычный день зарплаты. "Зарплата у нас всегда 15-го числа, - продолжила участница акции. - 15 августа мы ничего не получили. Сейчас мы стоим на учете в службе занятости, но вроде тоже собственник не собирается платить. То есть 500 человек оказались на улице вообще без средств".

17 бывших работников направляли коллективное письмо в прокуратуру, а также обращались в трудовую инспекцию и звонили в приемную полпреда Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, однако никаких результатов это не дало.

Акция протеста проходит у здания администрации Вершино-Дарасунского. "Мы будем голодать до погашения задолженности", - заверила Бабенко.

17 мая на руднике в Вершино-Дарасунском началась забастовка - 81 шахтер отказался выходить из забоя. Причинами акции стали задержка зарплаты, а также ее занижение. Как пояснял один из работников, шахтерам ежемесячно без объяснения причин урезали коэффициент трудового участия. В разные месяцы его устанавливали на уровне 0,7-0,9. "В этот раз сказали 0,5, но потом выяснилось, что вообще 0,3", - рассказывал горняк. В действительности же шахтеры всегда выполняли план, однако коэффициент, равный 1, им никогда не устанавливали.

Сообщалось, что администрация рудника задолжала 873 работникам почти 16,5 миллиона рублей.

В Вершино-Дарасунский экстренно выезжали Меняйло, а также губернатор края Наталья Жданова и прокурор региона Василий Войкин. Вечером 18 мая шахтеры прекратили акцию, после того как пообщались со Ждановой, а администрация заверила, что выплатит зарплату.

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18.09.2017
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