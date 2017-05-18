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новость Свыше 80 шахтеров забайкальского золотого рудника бастуют из-за невыплаты зарплаты

18.05.2017
На Вершино-Дарасунском руднике. Кадр "России-1"
На Вершино-Дарасунском руднике. Кадр "России-1"
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В пгт Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края свыше 80 шахтеров золотого рудника объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, а также ее занижения. Об этом сообщает "Забмедиа". По разным данным, в акции участвуют от 81 до 89 человек.

В шахте находятся горняки двух смен, работавших в среду, - утренней и вечерней. 17 мая вечером они отказались выходить из забоя.

Как пояснил один из сотрудников рудника, шахтерам ежемесячно без объяснения причин снижали коэффициент трудового участия. В разные месяцы его устанавливали на уровне 0,7-0,9. "В этот раз сказали 0,5, но потом выяснилось, что вообще 0,3", - рассказал собеседник агентства. В действительности, подчеркнул работник, шахтеры всегда выполняли план, однако коэффициент, равный 1, им еще никогда не устанавливали.

Кроме того, горнякам задерживают зарплату за апрель. Ранее, отметил сотрудник рудника, задержки также случались, однако не превышали одного-двух дней. Теперь же зарплату не выплачивают уже четыре дня, причем причины этого рабочим также не сообщают.

По информации другого источника "Забмедиа", администрация рудника задолжала 873 работникам почти 16,5 миллиона рублей.

В Вершино-Дарасунский экстренно выехал постпред Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Туда же направились губернатор края Наталья Жданова и прокурор региона Василий Войкин.

Начальник краевого главка СКР Юрий Русанов объявил о начале доследственной проверки по факту задержки зарплаты.

Как утверждается, на предприятии налажена подача бастующим пищи и воздуха, а трое рабочих в 13 часов четверга (7 утра мск) по собственной инициативе поднялись из забоя на землю.

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18.05.2017
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