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Также: Акции протеста, Полиция, Красная площадь, Право, История, Россия, Общество, Политика

новость В Москве активистку Захарову задержали за пикет в годовщину демонстрации 1968 года

26.08.2017
Елена Захарова на пикете 25 августа 2017 года. Фото с личной ФБ-страницы
Елена Захарова на пикете 25 августа 2017 года. Фото с личной ФБ-страницы
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В Москве полицейские задержали Елену Захарову, проводившую одиночный пикет в годовщину "демонстрации семерых" на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехословакию. Об этом активистка сообщила на свой странице.

Вечером в пятницу Захарова с плакатом "За вашу и нашу свободу. 1968 г. Только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой" пришла к Красной площади. "Вышла из метро "Театральная", моя полиция меня бережет. Пришла на Манежку, там Наталья Нетишинская с плакатом, ее тоже берегут. Пошла к Лобному месту, там заборы, встала с плакатом. Теперь меня берегут в ОВД "Китай-город". Протокол составляют", - написала Захарова.

На активистку составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Поздно вечером в пятницу Захарову отпустили из отдела полиции. Заседание в Тверском районном суде назначено на 18 сентября.

Как указано в протоколе, Захарова "участвовала в одиночном публичном мероприятии (пикете) в месте, в котором проведение публичного мероприятия запрещается, а именно на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента РФ". Местом пикета в документе назван Васильевский спуск, дом 1 (возле Храма Василия Блаженного").

25 августа 1968 года, восемь диссидентов - Павел Литвинов, Лариса Богораз, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Татьяна Баева и Наталья Горбаневская - вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Сидячая демонстрация происходила у Лобного места. Ровно в 12 часов дня протестующие развернули плакаты с лозунгами "Мы теряем лучших друзей", "At’ žije svobodné a nezávislé Československo!", "Позор оккупантам!", "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу!", "Свободу Дубчеку!". Через несколько минут все они были задержаны оперативниками КГБ в штатском, избиты и доставлены в отделение милиции. 21-летнюю Баеву остальные активисты уговорили отречься от участия в демонстрации. После этого она заявила, что оказалась с протестующими случайно, и была отпущена.

На суде все плакаты демонстрантов были квалифицированы как клеветнические. Файнберга направили на психэкспертизу, объявили невменяемым и поместили на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение было принято, поскольку диссиденту при задержании выбили все передние зубы: его появление в суде было сочтено нежелательным. Горбаневскую также была объявили невменяемой, поставив ей диагноз "вялотекущая шизофрения". Остальные участники демонстрации были приговорены к различным срокам колонии и ссылки.

24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы", посвященную 40-летию "демонстрации семерых". Активисты Юлия Башинова, Валентина Чубарова, Вениамин Дмитрошкин, Николай Зборошенко, Сергей Константинов, Иван Ниненко и Денис Шадрин сели на площади, развернув баннер "За вашу и нашу свободу!". В течение нескольких минут они скандировали лозунги и общались с журналистами. Затем к ним подошли милиционеры и без объяснения причин начали задержание. В ОВД "Китай-город" попали трое активистов, а также четверо журналистов, в том числе корреспондент "Граней" Дмитрий Борко. Журналистке "Новой газеты" Елене Костюченко при задержании сломали фотоаппарат. Позже журналистов отпустили, а на участников демонстрации оформили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

25 августа 2013 года полиция задержала на Красной площади 10 из 12 участников юбилейной акции к 45-летию "демонстрации семерых" ( Видео ВИДЕО). Им также вменили статью 20.2 КоАП. Среди демонстрантов, вышедших на Красную, была Горбаневская. Ее полиция не тронула.

25 августа прошлого года на Красной площади были задержаны участники акции "За нашу и вашу свободу" Ирина Яценко, Ольга Сонина, Виктор Капитонов и Игорь Клочков.

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26.08.2017
в блоге Блоги
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Виктор Файнберг 27.08.2013
в блоге 45 лет - один ответ!
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