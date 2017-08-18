О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.263401.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.263401.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Михаил Шнейдер

новость Неподнятное решение

Московские власти отказались согласовать подъем флага в память о погибших в августе 1991 года
18.08.2017
Стела памяти Комаря, Кричевского и Усова. Фото Елены Санниковой
Стела памяти Комаря, Кричевского и Усова. Фото Елены Санниковой
Реклама

Московские власти отказались согласовать церемонию подъема российского флага на месте гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова в августе 1991 года. Об это сообщает один из организаторов акции Дней памяти Михаил Шнейдер.

Церемонию у памятного знака на пересечении Садового кольца и Нового Арбата организаторы планировали провести в полдень 22 августа. "Нам согласовали вечерние акции 20 и 22 августа. Но в традиционном подъеме российского флага на месте гибели трех героев России в День флага снова отказано", - написал Шнейдер.

19 августа в 18:00 у Горбатого моста пройдет неформальная встреча и "защитников Белого дома". 20 августа в 20:00 у памятного знака состоится панихида памяти Комаря, Кричевского и Усова. Участники акции пройдут к этому месту от Дружинниковской улицы. 22 августа в 19:00 на пересечении Дружинниковской улицы и переулка Капранова будет проведен митинг, посвященный Дню российского флага.

В прошлом году столичные власти первоначально отказались согласовать акции, посвященные годовщине Августовской революции 1991 года. Как и в предыдущие годы, организаторы подала уведомления о проведении вечером 20-го и днем 22 августа шествий от Горбатого моста к Новому Арбату и митингов у памятного знака, а вечером 22-го - также митинга на углу Дружинниковской улицы. Заявленная организаторами численность последнего из этих митингов - до 1000 человек, остальных акций - до 100 человек.

Однако 16 августа на оба уведомления пришли отказные ответы за подписью замначальника столичного департамента безопасности Василия Олейника. Отказывая в согласовании акций, чиновник сослался на ремонт улиц и на помехи, которые мероприятия могут создать транспортной инфраструктуре. Относительно мероприятий 22-го числа чиновник также заметил, что "в указанный день в городе Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага Российской Федерации".

В качестве альтернативы Олейник предложил организаторам 20 августа ограничиться митингом в сокольническом "гайд-парке", а 22-го - митингом на Суворовской площади. Ответы мэрии поступили через восемь дней после подачи уведомлений, хотя по закону чиновники обязаны согласовывать мероприятия в трехдневный срок. "Мы не принимаем их издевательские предложения", - написал тогда Шнейдер.

В итоге только 19 августа 2016 года мэрия Москвы согласовала проход от Белого дома и митинги численностью до 100 человек у памятного знака на пересечении Нового Арбата и Садового кольца 20 и 22 августа. По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, организаторы акций согласились с предложенным вариантом прохода и митингов.

Оставить комментарий Обсудить
18.08.2017
статья Статьи по теме
19 августа 1991 года. Фото Дмитрия Борко

За призраком свободы

19.08.2016

Отмечая юбилей августовской революции, демократические недобитки задаются двумя основными вопросами: куда за четверть века подевался свободолюбивый и бесстрашный народ? И как можно было предотвратить исторический реванш ГКЧП? Свои ответы на эти вопросы предлагают автор фотолетописи 91-го Дмитрий Борко и советский диссидент, активный участник августовских событий Витольд Абанькин.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Таков судьбы закон

Илья Мильштейн, 19.08.2016

На календаре опять 19 августа, и нельзя не признать: обещания выполнены. Пусть далеко не сразу, зато решительно и с той скрупулезностью, которая подразумевает хорошо продуманный и осуществленный план. Чеканные строки из "Обращения к советскому народу" и Постановления №1, сочиненные спичрайтерами путчистов, звучат как сбывшееся пророчество.
новость Новости по теме
19.08.2016 В Петербурге на акции в 25-ю годовщину августовского путча задержали пять человек →
19.08.2016 Мэрия Москвы согласовала акции "защитников Белого дома" →
16.08.2016 Мэрия Москвы запретила акции к годовщине революции 1991 года →
22.08.2010 Борис Немцов задержан на акции в честь Дня российского флага →
24.08.2009 МВД: Участники митинга в честь Дня флага провоцировали милицию →
22.08.2009 Илья Яшин госпитализирован после акции в День Флага →
22.08.2009 На шествии в День российского флага в Москве задержаны семеро активистов →
18.08.2009 "Солидарность" 22 августа проведет митинг вместо шествия →
13.08.2009 Мэрия запретила традиционное шествие в День флага →
Фото и Видео
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30041
Play own
Как винтили на Тверской
30036
Play own
День России за 7 минут
Реклама
Выбор читателей
статья Украина без Лениных
Виталий Портников
статья Дуэль Улюкаева с Сечиным
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Подальше от женщин
383
новость Ассанж не опубликовал данные о России
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
новость Как жирует сын Пескова
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
новость Новый теракт в Каталонии
На месте теракта в Барселоне. Кадр видеозаписи
новость Апелляция мусульман отклонена
Задержание Муслима Алиева. Источник: ФБ-группа "Кримські політв'язні Кремля"
в блоге Кремлевские принцы
383
статья Эллочка-идеалистка
Илья Мильштейн
в блоге Драма честного человека
383
новость Коровину повредили руку
Вадим Коровин в Одинцовском горсуде 31.05.2013. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
новость Феоктистов пострадал из-за Улюкаева
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
новость Квачкову дали полтора года
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
новость Иск черносотенцев к Навальному
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
новость Новое дело пилотов Путина
Андрей Тюрин. Фото: newkaliningrad.ru
новость Рунет под колпаком ФСБ
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
новость Наркотеррор в Воронеже
Штаб Навального в Воронеже. Фото: bloknot-voronezh.ru
новость Умерла Вера Глаголева
Вера Глаголева. Фото Елены Ринго/Википедия