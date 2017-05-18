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В Москве комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала на 10 тысяч рублей родителей 17-летнего подростка, который дал интервью немецкому телеканалу на антикоррупционной акции 26 марта. Об этом написала на своей ФБ-странице правозащитница Ольга Романова.

Кроме того, по словам Романовой, ребенка поставили на учет. Его родители планируют обжаловать административное наказание.

Скорее всего подростка привлекли по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Минимальный штраф по этой статье составляет 10 тысяч.

По словам Романовой, члены комиссии упрекнули родителей подростка в том, что тот стал давать интервью иностранцам. Они утверждали, что в сюжетах о Сирии западные телеканалы якобы показывают кадры из Афганистана.

Во вторник в столичном главке СКР был допрошен по "делу 26 марта" 17-летний активист "Другой России" Лев Северухин. Перед допросом у активиста провели обыск. Следственные действия проводились в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти) Подростку угрожали возбудить против него самого. По словам Северухина, его не было на антикоррупционном митинге.

2 мая сообщалось, что во Владимире замдиректора по воспитательной работе 15-й школы города пригрозила ученикам средних классов, посетившим местный избирательный штаб Навального, изъятием из семей с привлечением "групп быстрого реагирования".