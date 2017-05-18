О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.261039.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.261039.html
Также: Акции протеста, Право, Дети, СМИ, Общество, Политика, Россия, Мир

новость В Москве оштрафовали родителей подростка за интервью на акции 26 марта

18.05.2017
Акция против кооррупции 26 марта 2017 года в Москве. Фото Дмитрия Борко
Акция против кооррупции 26 марта 2017 года в Москве. Фото Дмитрия Борко
Реклама

В Москве комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала на 10 тысяч рублей родителей 17-летнего подростка, который дал интервью немецкому телеканалу на антикоррупционной акции 26 марта. Об этом написала на своей ФБ-странице правозащитница Ольга Романова.

Кроме того, по словам Романовой, ребенка поставили на учет. Его родители планируют обжаловать административное наказание.

Скорее всего подростка привлекли по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Минимальный штраф по этой статье составляет 10 тысяч.

По словам Романовой, члены комиссии упрекнули родителей подростка в том, что тот стал давать интервью иностранцам. Они утверждали, что в сюжетах о Сирии западные телеканалы якобы показывают кадры из Афганистана.

Во вторник в столичном главке СКР был допрошен по "делу 26 марта" 17-летний активист "Другой России" Лев Северухин. Перед допросом у активиста провели обыск. Следственные действия проводились в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти) Подростку угрожали возбудить против него самого. По словам Северухина, его не было на антикоррупционном митинге.

2 мая сообщалось, что во Владимире замдиректора по воспитательной работе 15-й школы города пригрозила ученикам средних классов, посетившим местный избирательный штаб Навального, изъятием из семей с привлечением "групп быстрого реагирования".

Оставить комментарий Обсудить
18.05.2017
новость Новости по теме
16.05.2017 17-летнего лимоновца Северухина допросили по "делу 26 марта" →
02.05.2017 Владимирским школьникам угрожают изъятием из семей за посещение штаба Навального →
26.03.2017 В Москве задержаны более тысячи участников антикоррупционной акции →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
29245
Play own
Защити пруд от храма
Реклама
Выбор читателей
статья Трампу все хуже
Владимир Абаринов
в блоге Положил по-мужски
383
новость Навальный вызвал Усманова на дебаты
Алексей Навальный. Кадр из видео с Youtube-канала "Навальный LIVE"
новость Трамп и Кремль: 18 звонков и писем
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Аметов - Герой Украины
Решат Аметов с детьми. Фото: qha.com.ua
новость Крым: задержания в годовщину депортации
Задержание Сервера Караметова. Фото с ФБ-страницы Антона НАумлюка
новость Убийцу отправили в Россию
Валерий Пермяков в суде, 12.08.2015. Фото: azatutyun.am
новость Проституция против протестов
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
статья Волин борется за свободу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Говно, но свое
383
новость Путин "заступился" за Трампа
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Дацик: попытка побега из суда
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Железняка не взяли в Кремль
Сергей Железняк. Фото: er.ru
в блоге Гибридная депортация
35
новость Кулий получил 8 месяцев
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Трамп и Москва: назначен спецпрокурор
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Тихая отставка в Росгвардии
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
новость Уголовка за фото в храме
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
новость Санкции за поддержку Асада
Конгресс США. Фото: conservativedailynews.com