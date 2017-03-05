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Баннер "Путин - это война" на Комсомольской площади в Москве, 05.03.2017. Фото: styazshkin.livejournal.com

В Москве на Комсомольской площади задержаны активисты Павел Кузнецов, Николай Игроков и Екатерина Рыжик, вывесившие на железнодорожном мосту, по которому проходит Алексеевская соединительная линия, баннер с надписью "Путин - это война. Путин - это кризис. Смерть". Об этом сообщает блогер Денис Стяжкин.

Растяжка провисела на мосту меньше, чем полминуты. Активисты еще не закончили закреплять баннер, как подъехала полицейская машина. Один из силовиков побежал догонять трех активистов, попытавшихся скрыться в сторону железнодорожной станции Каланчевская, второй стал подниматься на мост, чтобы снять лозунг.

Четвертый активист, имя которого не сообщается, остался, несмотря на прибытие полиции, на мосту и закончил закреплять растяжку. После этого он побежал в противоположную сторону - к Казанскому вокзалу. Его не задержали.

Самого Стяжкина силовики также попытались посадить в машину, однако, после того как он предъявил пресс-карту, отпустили.

Как передает ОВД-Инфо, задержанных доставили в линейный отдел полиции на Курском вокзале. Им вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Позже Рыжик написала на своей ФБ-странице, что на нее оформляют протокол по части 8 этой статьи (повторное нарушение на митинге). Активистке грозит до 30 суток ареста. Кроме того, еще два задержания могут повлечь для Рыжик фабрикацию дела по "митинговой" статье 212.1 УК.

Лозунг, написанный на баннере, представляет собой перефразированное высказывание сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова "Правда в том, что Путин - это война и кризис". Неделю назад, во время московского марша памяти Немцова, силовики не допустили на мероприятие плакат с таким текстом, который принесли активисты комитета "Нация и свобода", и подготовленную организаторами акции растяжку "Путин - это война", так же как и все другие плакаты и баннеры, в которых упоминался российский лидер.