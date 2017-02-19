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новость Во Владивостоке задержаны организаторы собрания против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

19.02.2017
Владивосток: собрание против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС. Кадр Vl.Ru
Владивосток: собрание против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС. Кадр Vl.Ru
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Во Владивостоке задержаны шестеро организаторов устроенного КПРФ собрания против обязательной установки системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки. Об этом сообщает "Интерфакс - Дальний Восток".

На всех шестерых оформили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). После этого задержанных доставили в суд. По состоянию на 14:57 мск (21:57 по местному времени) двоих организаторов акции оштрафовали на 10 тысяч рублей каждый; решения в отношении остальных вынесены еще не были.

Между тем Vl.Ru передает, что наряду с организаторами собрания, попавшими в полицию по окончания мероприятия, в ходе самой акции были задержаны несколько ее участников - активистов комсомольской ячейки. Они развернули транспаранты с напоминанием о феврале 1917 года и о том, что "Платон" и ЭРА-ГЛОНАСС приведут к коллапсу.

Собрание прошло на Привокзальной площади. По оценке Vl.Ru, в нем приняли участие около 500 человек; среди них были как жители краевого центра, так и приезжие из Артема, Уссурийска и Вольно-Надеждинского. Организаторы заявляют о 1000 участников; полиция - всего о 100.

В резолюции протестующие потребовали отменить обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки и провести прокурорскую проверку соответствующих поправок в Технический регламент, а в дальнейшем подобные нормы вводить, обеспечив реальную возможность их выполнения. Депутат заксобрания края Артем Самсонов предложил провести повторную акцию через месяц, 19 марта в 13 часов, если к 13 марта чиновники не решат проблему и не дадут разъяснений относительно правил дооборудования машин модулем экстренного реагирования.

Наличие ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января стала обязательным условием для постановки иномарок, ввозимых в Россию, на учет. При этом Техрегламент не определил порядок оснащения машин этой системой. Сертифицированных центров, оказывающих такую услугу, нет. В итоге, отмечает "Интерфакс - Дальний Восток", за первые полтора месяца нынешнего года на складах одной только Владивостокской таможни скопилось около 1000 машин.

Накануне, передает агентство, таможня начала оформление документов. Для этого потребовалось вмешательство чиновников из Москвы. Однако уточнений в Техрегламент внесено не было, и автовладельцы опасаются, что в дальнейшем машины вновь перестанут регистрировать.

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19.02.2017

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