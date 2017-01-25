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Уже в апреле тариф на проезд для большегрузных автомобилей по трассам федерального значения в системе "Платон" может вырасти в два раза - до 3,06 рубля за километр пути. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и участника инфраструктурного рынка.

Изначально планировалось, что стоимость проезда повысят в феврале этого года — с нынешних 1,53 до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 рубля. По словам собеседников издания, сейчас обсуждается повышение цен 1 или 15 апреля, причем сумма сборов по итогам года должна остаться прежней - около 20 миллиардов рублей.

Руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов отметил, что в случае такого увеличения тарифа себестоимость грузоперевозок у крупных транспортных компаний увеличится на 4–6 процента. Участник рабочей группы по мониторингу функционирования "Платона" считает, что отрасль не готова к резкому повышению сборов. По его мнению, это должно происходить постепенно и только после того, как в системе будет зарегистрирован миллион машин. Сейчас этот показатель не дотягивает до 800 тысяч.

Во вторник министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что правительство поручило проработать вариант однократного повышения тарифа "Платона". "На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения", - сказал Соколов.

Министр также указал, что решение по тарифу "Платона" касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, "особенно с учетом того что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с и без того загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта". "Поэтому я надеюсь, что такое решение в ближайшей перспективе будет принято правительством", - сказал Соколов.

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране. Год назад выступления против "Платона" прошли во многих регионах страны.