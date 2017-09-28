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Художественный совет Новосибирска не согласовал установку бюста Иосифа Сталина на двух площадках, предложенных инициаторами проекта. Об этом сообщает Интерфакс.

Инициативная группа предлагала поставить бюст в центре города на Красном проспекте вблизи стелы Героям Великой Отечественной войны, либо на территории Новосибирского технического колледжа Покрышкина. Там 5 мая был открыт мемориально-исторический парк "Патриот" с бюстами маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, а также летчика Владимира Талалихина.

На заседании совета директор колледжа Галина Талюкина заявила, что Сталин - политический деятель, а техникум должен быть вне политики. К тому же парк "Патриот" создан именно как продолжение музея летчика Александра Покрышкина, в свое время учившегося в техникуме, подчеркнула Талюкина.

Против размещения памятника на Красном проспекте возразили некоторые департаменты мэрии.

"У меня есть предложение создать рабочую группу по определению места для бюста Сталину", - сказал председатель худсовета Новосибирска Александр Ложкин. Он отметил, что на площадках, предложенных инициаторами проекта, памятник установлен быть не может, и худсовет рекомендовал мэру, в частности, отказать в согласовании размещения памятника в центре города.

Бюст Сталина уже изготовил новосибирский скульптор Павел Марков. Инициативная группа продолжает сбор средств на гранитный постамент.

В сентябре прошлого года художественный совет Новосибирска отказался поддержать проект установки бюста Сталина в сквере Героев Революции рядом с мэрией. За установку памятника не проголосовал ни один член совета, примерно половина высказалась против, несколько человек воздержались. Историк и краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев заявил, что на членах худсовета лежит моральная ответственность. "В Сибири было расстреляно 130 тысяч человек, только в Новосибирске сейчас проживает 11 тысяч репрессированных", - сказал он.

Мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть после этого заявил, что инициаторы проекта могли бы разместить бюст на частном участке.