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новость ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома"

18.01.2017
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении главы Самарской области Николая Меркушкина, группы сотрудников "Газпрома" и областного министерства энергетики и ЖКХ в рамках подозрений в нарушениях на рынке транспортировки газа в регионе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ФАС поступило обращение "Средневолжской газовой компании" ("СВГК") на действия властей региона и компаний, входящих в группу "Газпром". Как установили в ФАС, между ними с 2010 года между ними реализуется соглашение, цель которого - перевод крупных потребителей газа от "СВГК" к газораспределительным сетям компании "Газпром межрегионгаз".

"Кроме того, в 2011 году губернатором Самарской области совместно с "дочкой" "Газпрома" утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, такие действия представителей власти региона и "Газпрома" могут привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании". Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля.

Федеральная антимонопольная служба не впервые возбуждает дела против "Газпрома". В октябре 2015 года ФАС и "Роснефть"заявили, что намерены добиваться, чтобы трубопроводы "Газпрома" были выделены в отдельное предприятие. Как сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, ведомство поддержаливает требования нефтяных компаний, поскольку рассчитывает в результате раздела "Газпрома" добиться прозрачного тарифообразования на транспортировку газа.

Глава ФАС Игорь Артемьев также заявлял, что "транспортировка должна быть по учету внутри "Газпрома" выделена в дочернее зависимое общество с отдельным балансом". "Тогда, - отмечал он, - мы точно узнаем, сколько стоит добыча, сколько транспортировка, и тогда всех этих непонятных цифр не будет".

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18.01.2017

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