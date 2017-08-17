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новость Навальный: Сын Пескова был дважды судим в Британии за грабеж

17.08.2017
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
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27-летний Николай Чоулз, сын Дмитрия Пескова от первого брака, был дважды судим в Великобритании за грабеж. Об этом сообщается в расследовании, опубликованном в блоге Алексея Навального.

В конце 1990-х годов первая жена Пескова переехала с сыном в Британию и там вновь вышла замуж; сын кремлевского чиновника носит фамилию отчима. Среднюю школу он не окончил.

В 2009 году Чоулз был осужден к 10 месяцам условно за ограбление. Он отобрал у девушки мобильник. Несколько недель спустя сын Пескова получил 15 месяцев тюрьмы для несовершеннолетних, за то что вместе с двумя знакомыми ограбил и избил на улице подростка. В материалах дела есть характеристика, согласно которой Чоулз крайне склонен к насилию. После ареста он совершил одно нападение и в тюрьме.

Срок сын Пескова отбывал в тюрьме в городе Питерборо, графство Кебриджшир.

В Россию Чоулз вернулся примерно в 2011-2012 годах. В 2012-м он вел спортивные программы на Russia Today, однако уже через два месяца ушел оттуда, так как, по отзывам коллег, не был достаточно грамотен для журналистской работы.

Далее он устроился креативным директором фирмы Fight Nights - организатора спортивных соревнований. Владельцем фирмы является Зия Магомедов - друг Пескова. Именно Магомедов в 2015 году оплатил Пескову аренду яхты, на которой чиновник проводил свой медовый месяц после свадьбы с Татьяной Навкой.

Однако с 2015 года Чоулз не работает нигде. В феврале 2017-го он зарегистрировал некую фирму, однако никакой деятельности она фактически не ведет.

При этом у Чоулза есть квартира площадью 110 квадратных метров на Большой Дорогомиловской улице рядом с центром Москвы. Ее стоимость Навальный оценивает в 25-30 миллионов рублей. На Рублевском шоссе сыну Пескова также принадлежала квартира за 7 миллионов рублей, однако в нынешнем году он ее продал.

Кроме того, у Чоулза есть несколько сверхдорогих машин. В частности, на него оформлена Tesla стоимостью около 10 миллионов рублей, хотя пользуется этим автомобилем сам Песков. Сам Чоулз ездит на Range Rover примерно за 9 миллионов рублей; на машину он повязал георгиевскую ленту. Также у сына Пескова есть Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикл Harley Davidson.

Чоулз любит путешествия, в том числе на яхтах. Летает он частными самолетами; реже первым классом, иногда - бизнес-классом.

Одно из хобби сына Пескова - конный спорт. У Чоулза есть собственная лошадь - как отмечает Навальный, "удовольствие подороже приличного автомобиля".

Чоулз - злостный нарушитель правил дорожного движения. За нынешний год ГИБДД зафиксировала 116 допущенных им нарушений.

У сына Пескова есть ребенок. В ноябре 2012 года мировая судья в Чебоксарах рассматривала иск о неуплате алиментов, поданный к Чоулзу гражданкой Евгенией Чердаковой.

Навальный также напоминает о прошлогоднем расследовании The Insider, которое установило, что в январе 2014-го Чоулз в квартире на Большой Дорогомиловской избил свою 70-летнюю бабушку по материнской линии Инэсу Буденную. Полиция возбудила против сына Пескова дело по части 1 статьи 116 УК (побои). Однако, как заявило в УМВД по Москве в ответ на запрос издания, затем Буденная подала в полицию заявление об отсутствии претензий к внуку. Уже через несколько дней дело было закрыто.

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