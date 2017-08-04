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Также: Президент, Украина, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Общество, Россия, Европа, США, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович, Дональд Трамп

статья Объединитель против России

Виталий Портников, 04.08.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Наказание без отступления

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Владимир Абаринов
31.07.2017
статья Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников
16.06.2017

В 2014 году, в момент победы Майдана и бегства президента Виктора Януковича, Украина была трагически разобщенной нацией. Майдан охватил половину страны - центральные и западные области, на остальной части царили либо безразличие, либо приверженность местным князькам из Партии регионов.

Вторжение Владимира Путина изменило все. Если бы не аннексия Крыма, если бы не решение оккупировать Донбасс, украинцы оставались бы разобщены по сей день, в стране не сложилось бы большинства, выступающего за евроатлантическую интеграцию, куда труднее проходили бы через парламент законы, связанные с цивилизационным разрывом с Россией и "русским миром", да и самих коллаборационистов в парламенте было бы куда больше.

Когда российские эксперты говорят о "потере Украины", они должны помнить, что эта "потеря" - результат действий Путина. Именно благодаря его удивительному историческому невежеству и политической некомпетентности украинцы окончательно поняли, кто друг, а кто враг.

Сейчас у Путина куда более ответственная задача - объединить Америку, сделать ее снова великой.

Последние президентские выборы привели к беспрецедентному расколу в американском обществе. Приверженцы республиканцев и демократов из сторонников соперничающих политических сил превращались просто во врагов. Осознание того, что Кремль нагло вмешивался в американские выборы, изменило практически все.

Давайте посмотрим на результаты голосования в Конгрессе по санкционному закону - ведь это по сути почти полное согласие вчерашних противников. Есть что-то, что объединяет Америку, - это желание противостоять Путину и достойно наказать его за вторжение. Да, возможно, результаты голосования и не устраивают Дональда Трампа, но у президента есть простой выбор - присоединиться к национальному единству или стать аутсайдером политического процесса.

Путин и его окружение так стремились обеспечить заоблачный рейтинг правителя, что не смогли понять: решения, которые обеспечивают популярность и воскрешают имперские мифы, приводят не только к своему, но и к чужому единению. Но если свое единство - это в основном телевизор и проплаченные митинги "бюджетников", то чужое выражается в реальных действиях. В тысячах волонтеров, которые собирали деньги на украинскую армию в стремлении остановить оккупанта. В голосовании сенаторов и конгрессменов и их готовности найти самое дорогое - припрятанные денежки Путина и "путинцев".

Это все по-настоящему, это не игра. И украинцами, и американцами движет настоящая любовь к своей стране, настоящее желание защититься от агрессии - военной и виртуальной. И это чувство отличается от картонного кремлевского патриотизма, мотивированного только одной целью - защитить украденное.

Наверное, когда доблестные российские чекисты планировали войну в Украине или вмешательство в американские выборы, они искренне считали, что придумали самый лучший план защиты своих денег и своей власти. Они просчитались.

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Виталий Портников, 04.08.2017
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