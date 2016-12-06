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Также: Президент, Европа, Россия, Украина, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин, Валерий Зорькин

новость Путин назвал "идиотским" запрет Литвы на въезд в страну судьям КС России

06.12.2016
Валерий Зорькин и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Валерий Зорькин и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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Президент Владимир Путин назвал "идиотским" решение властей Литвы о запрете въезда в страну для судей российского Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.

О решении рассказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе встречи Путина с судьями КС. "Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции - раз в три года она собирается - Всемирная конференция судов, прислала нам депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики", - сказал Зорькин. - У меня уже грешным делом было такое (намерение) обратиться к вам и сказать: Давайте мы попросим эту всемирную конференцию у нас провести".

Путин уточнил: "Что, собственно, послужило поводом для такого идиотского вывода?", - отреагировал президент на слова Зорькина.

Зорькин пояснил, что запрет связан с решением Конституционного суда о законности аннексии Крыма. "Они считают, что мы нарушили неприкосновенность целостности Украины и приняли неправильное решение", - сказал он. Глава КС заметил, что это была общая позиция суда и решение принималось единогласно. "У нас не было особого мнения", - подчеркнул он.

"Очень странно, иногда складывается впечатление, что люди свалились с планеты другой", - ответил Путин.

19 марта 2014 года Конституционный суд России единогласным решением судей признал соответствующим Конституции международный договор о вхождении Крыма в состав России. Рассмотрение этого вопроса в КС проходило без проведения публичных слушаний по просьбе президента России, "учитывая сложившуюся ситуацию вокруг Крыма и Севастополя".

В декабре прошлого года Конституционные суды Латвии, Литвы, Молдавии и Грузии начали процесс против КС России в связи с его решением об аннексии Крыма. "Конституционные суды не остаются в стороне. В этом году мы начали так называемый Батумский процесс об осуждении действий Конституционного суда Российской Федерации, который мог остановить аннексию Крыма, но не сделал этого. Мы решили не молчать", - сказал глава КС Литвы Дейнюс Жалимас.

"Акт агрессии и грубого нарушения международного права не должен оставаться без внимания, по крайней мере, судейского сообщества", - добавил председатель Конституционного суда Молдавии Александру Тэнасе. Он выразил надежду, что эту позицию и меморандум об осуждении действий российского Конституционного суда поддержат и юристы из других стран.

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06.12.2016

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