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Также: Президент, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Сергей Ролдугин

новость Звук лопнувшей струны

Путин потребовал разобраться с финансированием фонда Ролдугина
02.11.2016
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
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Владимир Путин поручил администрации президента и правительству обратить внимание на деятельность фонда "Талант и успех", в том числе на финансирование его деятельности, сообщает ТАСС. Один из учредителей фонда помощи одаренным детям - личный друг президента виолончелист Сергей Ролдугин.

"В 2016 году этому фонду предоставлено 384 миллиона рублей, по состоянию на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5 процента, - сообщила совещании президента с членами правительства глава Счетной палаты Татьяна Голикова. - Несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей после того, как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается".

"Я попрошу внимательнее отнестись", - отреагировал Путин. "Три сотни миллионов забрали, а используется 15 процентов, - сказал президент. - Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные".

Руководитель администрации президента Антон Вайно сообщил, что для фонда "Талант и успех" создается эндаунтмент, который к 2019 году позволит выйти на полное финансирование фонда без госучастия.

РБК со ссылкой на заключение думского комитета по делам молодежи на проект закона о бюджете на 2017-2019 год сообщает, что фонд Ролдугина может получить из бюджета более миллиарда рублей. В заключении сказано, что в 2017 году фонду получит 576 миллионов рублей, в 2018 году - 284 миллионов, в в 2019 году - 205,5 миллиона рублей. Большая часть средств пойдет на гранты для одаренных детей.

Ролдугин знает Путина с детства. Как выяснилось из документов Панамского архива, опубликованных в апреле, Ролдугин владеет несколькими офшорными фирмами, имеющими многомиллиардный оборот от финансовых махинаций. В эти фирмы выводились средства российских компаний, а также деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского из российского бюджета. При этом утверждалось, что Ролдугин является лишь хранителем чужих денег.

В начале июля Путин . Награда была присуждена "за особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами".

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02.11.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 07.04.2016
в блоге Берегись виолончели
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Илья Мильштейн

Горе от кума

Илья Мильштейн, 11.04.2016

Упрекнуть за доставленные музыканту хлопоты хочется не только американцев (что с них взять - звери), но и его давнего друга Владимира Владимировича. Ясно, что он желал Сергею Павловичу только добра, призывая своих олигархов скинуться на Страдивари в широком смысле, но в итоге сильно Ролдугина подставил.
Виталий Портников

Виолончель без глушителя

Виталий Портников, 08.04.2016

Если бы Ролдугина не существовало, Путин должен был бы его выдумать. Не просто народный артист, а верный друг. И не просто верный друг, а брат однокашника-чекиста. Свой, да со скрипочкой! Проверенный с того самого дня, как бесшабашный Вовка катал его по ночному Ленинграду на "Запорожце" без глушителя. Без глушителя! Во шороху-то наведем, Серень?
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Голые офшоры

Илья Мильштейн, 04.04.2016

Интереснее всего, конечно, читать про Владимира Владимировича, про банк "Россия" и про виолончелиста Ролдугина. И мы догадываемся, сколько там у них еще собрано порнороликов для асимметричных ответов. Ибо в войне компроматов обычно побеждает тот, кто бьет ниже пояса, оттого у студии "ФСБ-продакшн" в этой номинации и нет пока конкурентов.

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