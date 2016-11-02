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Владимир Путин поручил администрации президента и правительству обратить внимание на деятельность фонда "Талант и успех", в том числе на финансирование его деятельности, сообщает ТАСС. Один из учредителей фонда помощи одаренным детям - личный друг президента виолончелист Сергей Ролдугин.

"В 2016 году этому фонду предоставлено 384 миллиона рублей, по состоянию на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5 процента, - сообщила совещании президента с членами правительства глава Счетной палаты Татьяна Голикова. - Несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей после того, как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается".

"Я попрошу внимательнее отнестись", - отреагировал Путин. "Три сотни миллионов забрали, а используется 15 процентов, - сказал президент. - Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные".

Руководитель администрации президента Антон Вайно сообщил, что для фонда "Талант и успех" создается эндаунтмент, который к 2019 году позволит выйти на полное финансирование фонда без госучастия.

РБК со ссылкой на заключение думского комитета по делам молодежи на проект закона о бюджете на 2017-2019 год сообщает, что фонд Ролдугина может получить из бюджета более миллиарда рублей. В заключении сказано, что в 2017 году фонду получит 576 миллионов рублей, в 2018 году - 284 миллионов, в в 2019 году - 205,5 миллиона рублей. Большая часть средств пойдет на гранты для одаренных детей.

Ролдугин знает Путина с детства. Как выяснилось из документов Панамского архива, опубликованных в апреле, Ролдугин владеет несколькими офшорными фирмами, имеющими многомиллиардный оборот от финансовых махинаций. В эти фирмы выводились средства российских компаний, а также деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского из российского бюджета. При этом утверждалось, что Ролдугин является лишь хранителем чужих денег.

В начале июля Путин . Награда была присуждена "за особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами".