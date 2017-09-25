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Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой направила обращение к президенту Владимиру Путину в защиту пятерых членов Сайентологической церкви Петербурга, арестованных по обвинению в экстремизме и незаконном предпринимательстве. Письмо опубликовано на сайте "Коммерсанта".

В обращении говорится, что действия арестованных сайентологов "были до неузнаваемости искажены следствием". "Действия, за которые перечисленные выше лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, практикующих в различных странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки - в целом более чем в 160 странах мира, и нигде подобная практика не признается уголовным деянием", - отмечают правозащитники. Они подчеркивают, что издание так называемы этических приказов в отношении покидающих церковь людей - "общепринятые у всех сайентологов действия".

По мнению правозащитников, фигурантов дела поместили в СИЗО необоснованно, из-за чего они "подвергнуты досудебным тюремным страданиям по наиглупейшим обвинениям".

"События, происходящие в Санкт-Петербурге, могут существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году", - подчеркивается в обращении.

Кроме Алексеевой письмо подписали еще 99 человек, в том числе члены Совета по правам человека при президенте - председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин и директор центра "Сова" Александр Верховский.

В июне Невский райсуд Петербурга арестовал начальницу отдела городской Сайентологической церкви по официальным вопросам 38-летнюю Анастасию Терентьеву, помощнику Терентьевой Констанцию Есаулкову, главбуха организации Сахиба Алиева, духовного лидера церкви Ивана Мацицкого и ее исполнительного директора Галину Шуринову.

Всем пятерым вменили пункт "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере; до 5 лет колонии), пункт "в" части 2 статьи 282 УК (унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой; от 3 до 6 лет) и часть 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет).

На слушаниях по аресту Терентьевой следователь отмечал, что не все подозреваемые по делу установлены.

Согласно фабуле дела, подозреваемые с января 2013 по июнь 2016 года незаконно выручили свыше 276 миллионов рублей от продажи курсов "Дианетика: эволюция науки" и "Мини-шляпа".

Название социальной группы, члены которой якобы подверглись унижению человеческого достоинства, Фонтанка.Ру передает как "источники неприятностей", Интерфакс - как "лица, доставляющие неприятности". Так, поясняется в публикации агентства, сайентологи называют людей, выходящих из их церкви. Как заявил на слушаниях следователь, одной из мер давления на таких людей является издание этических приказов внутри организации.

Как отмечает "Сова", сайентологи действительно используют определение "потенциальные источники неприятностей" в отношении лиц, покидающих церковь.

Дело против членов петербургских сайентологов ФСБ возбудила еще в апреле 2016 года; срок следствия по нему продлен до сентября 2017-го. 29 марта нынешнего года обыск по делу прошел в офисе движения в подмосковном городе Лосино-Петровский. 6 июня силовики 4 комментария | Обсудить