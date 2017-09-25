О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264248.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264248.html
Также: Политзеки, Президент, Религия, Ксенофобия, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Людмила Алексеева, Владимир Путин, Александр Верховский

новость Правозащитники просят Путина освободить питерских сайентологов

25.09.2017
Владимир Путин и Людмила Алексеева. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин и Людмила Алексеева. Фото пресс-службы Кремля
Реклама

Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой направила обращение к президенту Владимиру Путину в защиту пятерых членов Сайентологической церкви Петербурга, арестованных по обвинению в экстремизме и незаконном предпринимательстве. Письмо опубликовано на сайте "Коммерсанта".

В обращении говорится, что действия арестованных сайентологов "были до неузнаваемости искажены следствием". "Действия, за которые перечисленные выше лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, практикующих в различных странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки - в целом более чем в 160 странах мира, и нигде подобная практика не признается уголовным деянием", - отмечают правозащитники. Они подчеркивают, что издание так называемы этических приказов в отношении покидающих церковь людей - "общепринятые у всех сайентологов действия".

По мнению правозащитников, фигурантов дела поместили в СИЗО необоснованно, из-за чего они "подвергнуты досудебным тюремным страданиям по наиглупейшим обвинениям".

"События, происходящие в Санкт-Петербурге, могут существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году", - подчеркивается в обращении.

Кроме Алексеевой письмо подписали еще 99 человек, в том числе члены Совета по правам человека при президенте - председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин и директор центра "Сова" Александр Верховский.

В июне Невский райсуд Петербурга арестовал начальницу отдела городской Сайентологической церкви по официальным вопросам 38-летнюю Анастасию Терентьеву, помощнику Терентьевой Констанцию Есаулкову, главбуха организации Сахиба Алиева, духовного лидера церкви Ивана Мацицкого и ее исполнительного директора Галину Шуринову.

Всем пятерым вменили пункт "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере; до 5 лет колонии), пункт "в" части 2 статьи 282 УК (унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой; от 3 до 6 лет) и часть 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет).

На слушаниях по аресту Терентьевой следователь отмечал, что не все подозреваемые по делу установлены.

Согласно фабуле дела, подозреваемые с января 2013 по июнь 2016 года незаконно выручили свыше 276 миллионов рублей от продажи курсов "Дианетика: эволюция науки" и "Мини-шляпа".

Название социальной группы, члены которой якобы подверглись унижению человеческого достоинства, Фонтанка.Ру передает как "источники неприятностей", Интерфакс - как "лица, доставляющие неприятности". Так, поясняется в публикации агентства, сайентологи называют людей, выходящих из их церкви. Как заявил на слушаниях следователь, одной из мер давления на таких людей является издание этических приказов внутри организации.

Как отмечает "Сова", сайентологи действительно используют определение "потенциальные источники неприятностей" в отношении лиц, покидающих церковь.

Дело против членов петербургских сайентологов ФСБ возбудила еще в апреле 2016 года; срок следствия по нему продлен до сентября 2017-го. 29 марта нынешнего года обыск по делу прошел в офисе движения в подмосковном городе Лосино-Петровский. 6 июня силовики Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить

25.09.2017
новость Новости по теме
07.06.2017 В Петербурге идут аресты сайентологов →
29.06.2016 Верховный суд признал законной ликвидацию Саентологической церкви Москвы →
21.06.2016 В Москве и Петербурге проводятся обыски в церкви саентологии →
11.02.2016 В Магнитогорске у рабочего изъяли взрывчатку и книги по сайентологии →
17.08.2015 Московским сайентологам вменяют использование шпионской аппаратуры →
19.02.2015 Милонов намерен просить ФСБ проверить деятельность сайентологов →
23.07.2010 В Подмосковье возбуждено уголовное дело против центра сайентологии →
21.04.2010 Книги Рона Хаббарда признаны экстремистскими →
13.07.2007 Суд запретил деятельность петербургских сайентологов →
05.04.2007 Сайентологи выиграли у России 10 тысяч евро →
26.03.2004 Сайентология разладила союз Круз-Крус →
11.03.2004 В Башкирии закрыли организацию сайентологов →
24.02.2004 Сайентологи наложили руку на бюджет Сковородинского района Амурской области →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
статья Лай испуганной собаки
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
в блоге Латынина и этническая угроза
383
в блоге Суд над Бученковым: спасти невиновного
7
новость Противостояние в Каталонии
Демонстрация за независимость Каталонии в Жироне, 24.09.2017. Фото: @omniumgirones
РЕКЛАМА
Loading...
новость Германия после выборов
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
новость Прокурорского поймали с дурью
Вывеска люберецкой прокуратуры. Фото: prokurors.ru
новость Трамп: новый бан
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость КНДР: Всех сожжем
Удар КНДР по авианосцу Carl Vinson. Кадр компьютерной графики
статья Ксения и дядя Володя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Чечня: гибель партизана
Аббас Кужулов. Источник: operline.ru
в блоге Арктический психоз
383
в блоге Путин и Нерон
383
новость США готовятся к гибридной войне
"Новые российские методы войны": фрагмент обложки. Источник: publicintelligence.net
новость Сбербанк уходит из Европы
Офис Сбербанка в Будапеште. Фото: sberbank.ru
новость Марш мира в Питере: ВИДЕО
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
новость Сиб.фм: увольнение из-за цензуры
Сергей Самойленко. Фото с личной ФБ-страницы
новость США: Убрать Россию с Олимпиады
Трейвис Тайгарт. Фото: usada.org