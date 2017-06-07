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новость В Петербурге идут аресты сайентологов

07.06.2017
Обыск у петербургских сайентологов. Кадр съемки ФСБ
Обыск у петербургских сайентологов. Кадр съемки ФСБ
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В Невском райсуде Петербурга идут слушания об арестах участников сайентологического движения. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Судья Татьяна Михайлова по ходатайству следователя ФСБ уже отправила до 5 августа в СИЗО 38-летнюю Анастасию Терентьеву. Адвокат добивался отправки Терентьевой под домашний арест или освобождения под залог 1 миллион рублей, однако Михайлова заняла сторону следователя.

Ожидаются решения в отношении еще четырех фигурантов, также задержанных накануне.

Всем пятерым вменяются статьи 171 (незаконное предпринимательство), 282.1 (участие в экстремистском сообществе), а также 282 УК (унижение человеческого достоинства).

Согласно фабуле дела, передает Интерфакс, подозреваемые с января 2013 по июнь 2016 года незаконно выручили свыше 276 миллионов рублей от продажи курсов "Дианетика: эволюция науки" и "Мини-шляпа".

Название социальной группы, члены которой якобы подверглись унижению человеческого достоинства, Фонтанка.Ру передает как "источники неприятностей", Интерфакс - как "лица, доставляющие неприятности". Так, поясняется в публикации агентства, сайентологи называют людей, выходящих из их церкви. Как заявил на слушаниях следователь, одной из мер давления на таких людей является издание этических приказов внутри организации.

Как отмечает "Сова", сайентологи действительно используют определение "потенциальные источники неприятностей" в отношении лиц, покидающих церковь.

Дело против членов петербургских сайентологов ФСБ возбудила еще в апреле 2016 года; на сегодня срок следствия продлен до сентября 2017-го. 29 марта нынешнего года обыск по делу прошел в офисе движения в подмосковном городе Лосино-Петровский. 6 июня силовики Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить

07.06.2017
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