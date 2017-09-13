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Адвокат: Активист тверского "Яблока" Егоров обвиняется по экстремистской статье
13.09.2017
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
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Председателя отделения партии "Яблоко" в Торопце Тверской области Владимира Егорова обвиняют по части 2 статьи 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Об этом "Граням" сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Появившиеся ранее сообщение "Медиазоны" о том, что Егорову вменяют статью 205.2 УК (призывы к терроризму) Сидоркина объяснила тем, что ее неправильно поняли. Адвокат подчеркнула, что о переквалификации дела речи не идет, 2 августа Егорову было изначально предъявлено обвинение по "экстремистской" статье.

В среду суд продлил арест Егорова. По делу назначены две экспертизы - лингвистическая и психиатрическая. Сидоркина подчеркнула, что свое преследование Егоров связывает с раскрытием им фактов коррупции.

Дело против Егорова было возбуждено еще в октябре 2016 года. Тогда же в доме активиста прошел обыск. Поводом к открытию дела стала публикация Егоровым в администрируемой им ВК-группе " Граждане Торопца " поста с фотографией Владимира Путина и призывом "валить кремлевскую крысу". Сейчас все содержимое из группы удалено.

Сам Егоров связывал преследование с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал в своей группе. Одно из них касалось незаконного вывоза песка из карьеров местной фирмой "Спецстрой", контролируемой главой Торопецкого района Александром Брижем и начальником Западнодвинского отдела МВД Виктором Смирновым. В апреле, вскоре после публикации расследования про "Спецстрой", сын полицейского начальника Андрей Смирнов камнем разбил окно в доме Егорова.

По сведениям правозащитного проекта Emigrussia, 13 июня Егоров бежал на Украину и попросил политического убежища. Активист поселился и устроился на работу в Чернигове, там же и обратился за статусом в миграционную службу.

В ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находились оставшиеся в России жена и несовершеннолетняя дочь активиста. Один из прохожих заметил возгорание и вызвал пожарных, поэтому пламя удалось вовремя потушить.

5 июля, когда Егоров должен был продлить справку об обращении за убежищем или получить отказ в статусе, к нему домой пришли сотрудники СБУ. Они задержали Егорова и вывезли на нейтральную полосу российско-украинской границы в районе украинского КПП "Сеньковка". Сотрудники СБУ заявили Егорову, что ему отказано в статусе беженца, так как якобы Россия не объявила его в розыск. По словам Егорова, украинские пограничники оформили его как незаконно перешедшего границу без загранпаспорта и запретили въезд в страну на три года. Однако позже СБУ сообщила журналистам "Громадське ТВ", что Егорова якобы не депортировали и не запрещали ему въезд на Украину. По закону после отказа в предоставлении статуса беженца у Егорова было пять дней на обжалование такого решения.

С тех пор активист некоторое время находился на нейтральной полосе, а затем перебрался в Белоруссию. В Минске он обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и попросил правозащитников разобраться в его ситуации.

1 августа о пропаже Егорова сообщила белорусская правозащитная организация Human Constanta. По словам правозащитников, с 29 июля оппозиционер перестал выходить с ними на связь. Как стало известно, еще 28 июля в хостел, где жил Егоров, пришли сотрудники белорусского КГБ и задержали активиста. В тот же день перед задержанием Егоров успел сообщить правозащитникам, что объявлен в розыск в России.

31 июля Октябрьский райсуд Минска арестовал политэмигранта на двое суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство).

Вечером 1 августа с Сидоркиной связался следователь и сообщил, что Егоров задержан и находится в Торопце.

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13.09.2017
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