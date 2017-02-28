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Ленинский райсуд Ставрополя арестовал лидера регионального отделения "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро за одиночный пикет с лозунгом "Долой чекистов!" у здания краевого УФСБ. Об этом сообщается на сайте партии. Как уточняет ОВД-Инфо, оппозиционера объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без согласования).

В срок ареста Бобро зачли сутки, уже проведенные им на прошлой неделе в отделе полиции после задержания по административному делу.

Оппозиционер отказался признать вину, а после решения суда объявил голодовку протеста.

В пикетах участвовали трое членов "Молодежного Яблока", однако Бобро объявили организатором на том основании, что возглавляет региональное отделение, а также поместил во "Вконтакте" сообщение об акции.

Оппозиционеры вышли к зданию УФСБ в знак протеста против преследования силовиками своей коллеги по партии Анастасии Антонец, которая выступила соорганизатором ставропольского митинга памяти Бориса Немцова. 17 февраля оперативники ФСБ явились к родителям активистки под предлогом проверки лицензии на оружие и, как сообщала сама Антонец, "посоветовали папе предупредить Настеньку о возможных последствиях акции". "Мол, так и так, а вдруг кто-то пить будет в общественном месте, а вдруг сломают пару лавочек и разобьют одну витрину, а вдруг кто-то принесет докладную записочку с именем Настеньки", - писала оппозиционерка.

Также силовики требовали, чтобы 20-го числа Антонец написала заявление об отказе проводить митинг и прекратила дальнейшую общественную деятельность.

Пикеты у главка спецслужбы прошли 18 февраля. Бобро и еще двое активистов, сменяя друг друга, держали плакат с текстом "В Ставрополе ФСБ и центр "Э" оказывают давление на "Молодежное Яблоко". Нет репрессиям. Долой чекистов!". Полицейские, наблюдавшие за акцией, никаких претензий к ее участникам не высказывали.

Однако 21 февраля один из пикетчиков, Иван Танский, был задержан. На него сфабриковали протокол по той же части 2 статьи 20.2 КоАП. На другой у своего дома был задержан Бобро, вышедший погулять с двухлетним ребенком. Оппозиционера оставили в полиции на ночь.

Танского также судили, однако дело в его отношении было прекращено. Между тем на разбирательстве по делу Бобро судья заявил, что, поскольку участники пикетов были объединены общей организацией и идеей, о проведении акции следовало уведомить власти.

О преследовании третьего пикетчика, имя которого в публикациях не приводится, информации не поступало.

Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова в связи с арестом Бобро направила директору ФСБ Александру Бортникову обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников спецслужбы, оказывающих давление на ставропольских активистов.