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новость Ростовский сторонник ПАРНАС Олейник отказался признать вину в экстремизме

02.08.2017
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону. Фото: 2jis.ru
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону. Фото: 2jis.ru
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Сторонник ПАРНАС Игорь Олейник, которому инкриминирован экстремизм, на слушаниях по существу своего дела, открывшихся во вторник в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону, отказался признать вину. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Дело против Олейника открыли 27 декабря 2016 года. Оппозиционеру вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальной, расовой и религиозной принадлежности), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, в октябре 2015-го Олейник завел во "Вконтакте" страницу под ником Русич Белый и в дальнейшем перепостил на ней 25 ксенофобных публикаций.

В частности, говорится в обвинительном заключении, оппозиционер поместил высказывания российской императрицы Елизаветы и австрийской - Марии-Терезии о евреях, а также изображения погибшей террористки-смертницы с надписью "Она не побоялась выйти замуж за араба", мужчин на фоне полумесяца с текстом "У преступления есть нация и религия" и коловрата (традиционный славянский вариант свастики) с подписью "Чужакам пора домой, здесь хозяева славяне".

Первоначально Олейник находился под подпиской о невыезде, однако затем он нарушил ее, и 20 января нынешнего года его отправили в СИЗО. 18 июля на предварительных слушаниях по делу судья Елена Левченко продлила политзеку срок ареста до 5 октября.

Сам Олейник не отрицал, что нарушил подписку. Он пояснял, что отправился к родственникам на заработки - по данным разных публикаций, в Москву или Подмосковье. В марте известный в Ростове адвокат Евгений Беркович, бывший прокурор Октябрьского района, безуспешно пытаясь оспорить отправку своего клиента в СИЗО, указывал, что Олейник учился в школе-интернате для детей с отставанием в развитии, а в дальнейшем неоднократно лечился в психбольницах. "Игорь не совсем понимал, в связи с чем возбуждено дело, - отмечал защитник. - Возможно, он не понимал, что такое подписка о невыезде".

Поддержать политзека на слушания во вторник пришли около 20 человек. В начале заседания Беркович ходатайствовал о приобщении к делу медицинских документов, подтверждающих, что в мае у Натальи Олейник, жены его клиента произошли преждевременные роды и она потеряла ребенка. Адвокат связал это с сильным стрессом, который супруга оппозиционера "испытала из-за возбуждения дела против ее мужа, давления и угроз со стороны силовиков". Левченко ходатайство удовлетворила.

Затем прокурор зачитала обвинительное заключение. После оглашения документа Олейник подтвердил, что страница под ником Русич Белый принадлежит ему. В то же время он заявил, что не считает себя виновным, поскольку перепощенные им публикации "находились в открытом доступе в сети Интернет".

Затем был допрошен ряд свидетелей обвинения. Однако первый из них - Максим Левицкий - дал показания в пользу подсудимого. Прокурор поинтересовалась, посещал ли свидетель ВК-страницу Олейника и "не лайкал ли что-нибудь". "Не помню. Может, что-нибудь и лайкнул", - ответил Левицкий. Это вызвало громкий смех публики и выкрики с мест: "А вот и второй подозреваемый!"

Еще одним свидетелем стал один из организаторов "русских пробежек" в Ростове Роман Опенченко. Его показания были двойственны. С одной стороны, свидетель сообщил, что не помнит, чтобы Олейник, которого он назвал родновером, делал заявления о национальном превосходстве русских. С другой, Опенченко рассказал, что подсудимый публиковал в соцсетях "провокационные посты" о правительстве и государстве, а также искал для общения радикально настроенных людей.

Адвокат Беркович поинтересовался, не получает ли свидетель деньги от ФСБ. Тот ответил отрицательно.

Вызванная третьей жена Олейника от дачи показаний отказалась, сославшись на статью 51 Конституции.

Следующее заседание процесса назначено на 11 августа. Как предполагается, оно станет последним.

Адвокат Беркович заметил "Кавказскому узлу", что не считает своего клиента виновным, поскольку "нельзя людей привлекать к уголовной ответственности за то, что они дают оценку информации в сети Интернет". В то же время он признался, что на оправдательный приговор не рассчитывает. "Наша задача, чтобы ему дали семь-восемь месяцев по фактически уже отбытому сроку и отпустили к жене", - заключил юрист.

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02.08.2017
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