Реклама

Судья Октябрьского райсуда Краснодара Владимир Крюков приговорил правозащитника и блогера Владислава Никитенко к шести годам общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей по делу о нападении на полицейского и преступлениях против правосудия. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как утверждается в публикации, 47-летний Никитенко был объявлен виновным по части 2 статьи 318 (применение опасного насилия к представителю власти), части 1 статьи 294 (воспрепятствование правосудию), части 2 статьи 297 (оскорбление судьи; два эпизода) и части 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью). Такая же квалификация дела указана и в карточке на сайте суда. Между тем "Медиазона" передавала, что правозащитнику вменены часть 1 статьи 297 (оскорбление прокурора) и часть 2 статьи 298.1 (клевета на прокурора). Из фабулы дела следует, что эти сведения верны, а официальные ошибочны.

Правозащитник не признал вину, заявив, что дело против него сфабриковано.

Как говорится в приговоре, преступления против правосудия Никитенко совершил, выступая в конце 2015 года общественным защитником по делу полицейских оперативников, обвиняемых в избиении задержанного. Эпизоды датированы 11 и 13 ноября (разбирательство в Первомайском райсуде Краснодара) и 10 и 14 декабря 2015-го (рассмотрение апелляции в краевом суде).

В частности, как передавала "Медиазона", 13 ноября Никитенко поинтересовался у прокурора: "Вы что ему (потерпевшему. - Ред.) - родственник, или вместе в попки-палочки играетесь?" В дальнейшем он письменно заявил обвинителю отвод, изложив в бумаге это же предположение.

Против Никитенко возбудили дело. После предъявления обвинения правозащитнику заявили, что отпускают его под подписку о невыезде. Однако расписываться Никитенко отказался и на этом основании объявил подписку недействительной. Летом 2016 года он выехал в Курск для участия в защите журналистки Ольги Ли, обвинявшейся в экстремизме и оскорблении суда.

Там правозащитник и был задержан 14 июля. Эпизод по 318-й статье датирован следующим днем. Как утверждается, Никитенко ударил руками, сомкнутыми в замок, оперативника угрозыска УМВД по Центральному округу Краснодара Зайцева. Полицейский, говорится в деле, получил сотрясение мозга и ушибы.

После этого Никитенко был арестован. При этом первоначально ему вменяли часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия), однако в октябре обвинение было ужесточено.

С момента ареста и по крайней мере до середины сентября правозащитник держал голодовку, требуя освидетельствования на полиграфе. Прекратил ли он акцию и если да, то когда именно, СМИ, несколько известно, не уточняли.

Защищает заключенного адвокат Лев Лалаян; его работу оплачивает правозащитный центр "Мемориал".

До 2014 года Никитенко постоянно жил в Благовещенске. Он основал и вел известный сайт "Праворуб" (сейчас не функционирует).

26 мая 2014-го, находясь в Комсомольске-на-Амуре, правозащитник опубликовал на своем сайте статью "Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!", после чего написал на себя донос в ФСБ, сознавшись в публичных призывах к сепаратизму с использованием интернета (часть 2 статьи 280.1 УК, до пяти лет колонии). Норму о сепаратизме на тот момент только включили в кодекс, и по ней еще не было возбуждено ни одного дела.

"Прошу расценивать эту статью как публичный призыв к "нарушению территориальной целостности РФ" - возвращению Крыма Украине; как публичный плевок в эту статью УК и во все те структуры, кто ее придумал, утвердил, подписал и намерен исполнять; ну и как явку "с повинной", - написал Никитенко в своей публикации. - Мне жутко хочется по этой статье посудиться с любым представителем твоей, дядя Вова, "юридической школы".

Однако 14 июля того же года следователь городского отдела УФСБ по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции И. Паргачев отказал Никитенко в возбуждении дела. Свой отказ он объяснил тем, что следствие так и не получило из Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Минюста результатов исследования статьи.

10 сентября Никитенко был направлен еще один отказ в возбуждении дела - на этот раз за подписью старшего следователя городского отдела УФСБ майора С. Гребенкина. В бумаге говорилось, что днем раньше следствие наконец получило из центра судебной экспертизы результаты исследования, "в соответствии с выводами которого текст статьи под названием "Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!" не содержит призывов".

В марте 2016 года Никитенко намеревался выступать общественным защитником на рассмотрении апелляции по делу организатора Марша за федерализацию Кубани Дарьи Полюдовой. Однако 22-го числа, за день до заседания, правозащитника отправили в психбольницу на стационарную экспертизу по его собственному делу.

С просьбой оплатить адвокату Лалаяну защиту Никитенко в "Мемориал" обратился бывший политзаключенный Сергей Титаренко, ранее давший ложные показания против Полюдовой.