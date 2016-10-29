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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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статья Сбор без разборок

29.10.2016

Несколько лет назад собрания в поддержку политзеков проходили в больших залах, иногда с участием рок-звезд. Сегодня все желающие помочь легко помещаются в крошечном подвальном клубе, вместо здоровенных ящиков для сбора средств - коробки из-под сока. Но ручеек не иссякает.

В московском арт-центре "План Б" прошел благотворительный вечер, организованный сообществом "Университет для политзека".

Видео Дмитрия Борко:

Письма и немного денег
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29.10.2016
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Андрей Макаревич на концерте в поддержку узников совести. Кадр Грани-ТВ

Открытка в крытку

15.12.2014

В Сахаровском центре поздравляли политзаключенных с Новым годом. В благотворительном концерте приняли участие Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Игорь Ясулович, Оксана Мысина и другие. На вечере собрали почти 275 тысяч рублей, зрители подписали больше 300 новогодних поздравлений. ВИДЕО.
Александр Городницкий в Сахаровском центре. Фото : Ю.Тимофеев/Грани.Ру

Сигнал сбора

09.11.2014

В Сахаровском центре прошел благотворительный вечер в поддержку узников совести. Собравшиеся почтили минутой молчания память Алексея Девотченко - он должен был выступать на следующем вечере в "Сахарнице". В помощь политузникам собрали более 130 тысяч рублей. Главным героем вечера стал Александр Городницкий. ВИДЕО.
Александра Духанина и Анна Карпова. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

Лотное дело

31.07.2014

В Москве прошел традиционный благотворительный аукцион в поддержку "болотников". В этот раз удалось собрать 200 тысяч рублей. В прошлом году аукцион принес 475 тысяч. Свои лоты представили бывшие болотные узники, жены и невесты заключенных, известные журналисты, политики и активисты. ФОТО И ВИДЕО.

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