Несколько лет назад собрания в поддержку политзеков проходили в больших залах, иногда с участием рок-звезд. Сегодня все желающие помочь легко помещаются в крошечном подвальном клубе, вместо здоровенных ящиков для сбора средств - коробки из-под сока. Но ручеек не иссякает.

В московском арт-центре "План Б" прошел благотворительный вечер, организованный сообществом "Университет для политзека".

Видео Дмитрия Борко: