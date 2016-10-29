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Несколько лет назад собрания в поддержку политзеков проходили в больших залах, иногда с участием рок-звезд. Сегодня все желающие помочь легко помещаются в крошечном подвальном клубе, вместо здоровенных ящиков для сбора средств - коробки из-под сока. Но ручеек не иссякает.
В московском арт-центре "План Б" прошел благотворительный вечер, организованный сообществом "Университет для политзека".
В Сахаровском центре поздравляли политзаключенных с Новым годом. В благотворительном концерте приняли участие Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Игорь Ясулович, Оксана Мысина и другие. На вечере собрали почти 275 тысяч рублей, зрители подписали больше 300 новогодних поздравлений. ВИДЕО.
В Сахаровском центре прошел благотворительный вечер в поддержку узников совести. Собравшиеся почтили минутой молчания память Алексея Девотченко - он должен был выступать на следующем вечере в "Сахарнице". В помощь политузникам собрали более 130 тысяч рублей. Главным героем вечера стал Александр Городницкий. ВИДЕО.
В Москве прошел традиционный благотворительный аукцион в поддержку "болотников". В этот раз удалось собрать 200 тысяч рублей. В прошлом году аукцион принес 475 тысяч. Свои лоты представили бывшие болотные узники, жены и невесты заключенных, известные журналисты, политики и активисты. ФОТО И ВИДЕО.