О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Parties/m.258711.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Parties/m.258711.html
Также: Партии, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Кара-Мурза младший, Вадим Прохоров

новость Состояние Кара-Мурзы младшего улучшилось

10.02.2017
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
Реклама

Состояние федерального координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы младшего несколько улучшилось, угроза жизни миновала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По словам Прохорова, врачи оценивают состояние Кара-Мурзы уже не критическое, а как тяжелое. "При этом ему предстоит долгий процесс реабилитации. После прошлого отравления он несколько месяцев учился ходить заново и без палки смог ходить лишь спустя год", - отметил адвокат.

Правоохранительные органы следят за ситуацией, сообщил Прохоров. Помимо следователя из следственного управления по району Хамовники, где находится первое заявление об отравлении Кара-Мурзы, с адвокатом связывались следователь и участковый по месту жительства потерпевшего.

"В ближайшие дни Кара-Мурза сможет говорить, и я буду обсуждать подачу нового заявления", - отметил Прохоров.

Причина отравления Кара-Мурзы остается неизвестной. "Врачи не дают внятных объяснений", - сказал адвокат. Накануне в интервью "Голосу Америки" Прохоров сообщил, что анализы будут исследовать французские и израильские эксперты-токсикологи. "Анализы же делаются, как я понял, не быстро. Во всяком случае, не одну неделю",- отметил он.

В четверг Прохоров сообщил, что Кара-Мурза вышел из комы. "Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен", - написал адвокат. Кара-Мурза пока не может говорить, так как пока еще интубирован. Однако он "сознательно общается", закрывая и открывая глаза.

2 февраля Кара-Мурза был доставлен в реанимацию 7-й московской горбольницы. Помимо гемодиализа его подключили также к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней больной оставался в критическом состоянии. Отмечалось, что симптомы сходны с теми, которые наблюдались в мае 2015 года, когда функционер попал в реанимацию с почечной недостаточностью и отравлением.

4 февраля стало известно, что Хамовнический райотдел столичного главка СКР начал проверку в связи с болезнью Кара-Мурзы.

В понедельник медики поставили Кара-Мурз диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". В тот же день пациента отключили от гемодиализа, поскольку у него заработали почки. Тем не менее Кара-Мурза оставался в искусственной коме.

В декабре 2015-го, после первой госпитализации, Кара-Мурза обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать его отравление. Он настаивал, что подвергся покушению за политическую деятельность. В обоснование своего заявления функционер приложил заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, "судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб". Позже сообщалось, что имеются в виду четыре тяжелых металла - их концентрации в организме больного оказались значительно выше предельно допустимой нормы.

Оставить комментарий Обсудить
10.02.2017

новость Новости по теме
06.02.2017 Медики: У Кара-Мурзы-младшего острая интоксикация неустановленным веществом →
04.02.2017 СКР начал проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы младшего →
02.02.2017 Координатор "Открытой России" Кара-Мурза госпитализирован в тяжелом состоянии →
20.01.2016 Эксперты нашли в организме Кара-Мурзы тяжелые металлы →
11.12.2015 Владимир Кара-Мурза-младший потребовал расследовать его отравление →
05.07.2015 Кара-Мурза младший выехал за границу →
03.06.2015 Кара-Мурза пришел в сознание и может разговаривать →
02.06.2015 Жена Кара-Мурзы: Состояние мужа явно улучшается →
01.06.2015 Кара-Мурза стал реагировать на голос жены →
29.05.2015 Родственникам Кара-Мурзы разрешили забрать его анализы для вывоза за границу →
29.05.2015 Кара-Мурзу продолжат лечить в России →
27.05.2015 Диагноз Кара-Мурзы - острая почечная недостаточность →
27.05.2015 Предварительный диагноз Кара-Мурзы - тяжелое отравление →
27.05.2015 Владимир Кара-Мурза младший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии →
Фото и Видео
25966
Play own
Пелевина на митинге дальнобойщиков
24930
Play own
Сталинская икона: стар и млад
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
23736
Play own
Праздник флага натуралов
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Француз: Я не убивал Гиви
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Путина не прошибешь
383
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
новость Дело Дадина пересмотрят
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
новость Суд поддержал запрет указа
Апелляционный суд в Сан-Франциско. Фото: wikimedia.org
в блоге Статистика по Оруэллу
383
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Основателей Mossack Fonseca задержали
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
новость Хакеры не идут на сделку
Сервера Google. Фото: 24gadget.ru
новость Инцидент в Сирии: подробности
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
в блоге Побить по-русски
383
новость Визы для украинцев отменят к лету
Флаги Украины и Евросоюза
новость Дня патриотизма не будет
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
новость США: Санкции не отменят
Белый Дом. Фото: history.com