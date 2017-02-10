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Состояние федерального координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы младшего несколько улучшилось, угроза жизни миновала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По словам Прохорова, врачи оценивают состояние Кара-Мурзы уже не критическое, а как тяжелое. "При этом ему предстоит долгий процесс реабилитации. После прошлого отравления он несколько месяцев учился ходить заново и без палки смог ходить лишь спустя год", - отметил адвокат.

Правоохранительные органы следят за ситуацией, сообщил Прохоров. Помимо следователя из следственного управления по району Хамовники, где находится первое заявление об отравлении Кара-Мурзы, с адвокатом связывались следователь и участковый по месту жительства потерпевшего.

"В ближайшие дни Кара-Мурза сможет говорить, и я буду обсуждать подачу нового заявления", - отметил Прохоров.

Причина отравления Кара-Мурзы остается неизвестной. "Врачи не дают внятных объяснений", - сказал адвокат. Накануне в интервью "Голосу Америки" Прохоров сообщил, что анализы будут исследовать французские и израильские эксперты-токсикологи. "Анализы же делаются, как я понял, не быстро. Во всяком случае, не одну неделю",- отметил он.

В четверг Прохоров сообщил, что Кара-Мурза вышел из комы. "Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен", - написал адвокат. Кара-Мурза пока не может говорить, так как пока еще интубирован. Однако он "сознательно общается", закрывая и открывая глаза.

2 февраля Кара-Мурза был доставлен в реанимацию 7-й московской горбольницы. Помимо гемодиализа его подключили также к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней больной оставался в критическом состоянии. Отмечалось, что симптомы сходны с теми, которые наблюдались в мае 2015 года, когда функционер попал в реанимацию с почечной недостаточностью и отравлением.

4 февраля стало известно, что Хамовнический райотдел столичного главка СКР начал проверку в связи с болезнью Кара-Мурзы.

В понедельник медики поставили Кара-Мурз диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". В тот же день пациента отключили от гемодиализа, поскольку у него заработали почки. Тем не менее Кара-Мурза оставался в искусственной коме.

В декабре 2015-го, после первой госпитализации, Кара-Мурза обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать его отравление. Он настаивал, что подвергся покушению за политическую деятельность. В обоснование своего заявления функционер приложил заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, "судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб". Позже сообщалось, что имеются в виду четыре тяжелых металла - их концентрации в организме больного оказались значительно выше предельно допустимой нормы.