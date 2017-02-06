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Состояние здоровья федерального координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего, попавшего в реанимацию с полиорганной недостаточностью, улучшилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Владимира Кара-Мурзу-старшего, отца функционера.

Больного отключили от гемодиализа, поскольку у него заработали почки. Тем не менее Кара-Мурза остается в искусственной коме.

2 февраля Кара-Мурза был доставлен в реанимацию 7-й московской горбольницы. Помимо гемодиализа его подключили также к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней больной оставался в критическом состоянии. Отмечалось, что симптомы сходны с теми, которые наблюдались в мае 2015 года, когда функционер попал в реанимацию с почечной недостаточностью и отравлением.

В пятницу стало известно, что Хамовнический райотдел столичного главка СКР начал проверку в связи с болезнью Кара-Мурзы.

В декабре 2015-го, после первой госпитализации, Кара-Мурза обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать его отравление. Он настаивал, что подвергся покушению за политическую деятельность. В обоснование своего заявления функционер приложил заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, "судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб". Позже сообщалось, что имеются в виду четыре тяжелых металла - их концентрации в организме больного оказались значительно выше предельно допустимой нормы.