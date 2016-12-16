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Также: Партии, Россия, Политика | Персоны: Илья Яшин, Михаил Касьянов, Вадим Прохоров, Надежда Митюшкина

новость Извержение ПАРНАСа

Яшин и другие соратники Немцова покинули ПАРНАС из-за разногласий с Касьяновым
16.12.2016
Михаил Касьянов и Илья Яшин. Кадр трансляции
Михаил Касьянов и Илья Яшин. Кадр трансляции
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Заместитель председателя ПАРНАСа Илья Яшин, а также ряд членов политсовета и рядовых членов партии заявили о выходе из нее. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Всего из-за несогласия с политикой председателя партии Михаила Касьянова ПАРНАС покинули около 20 человек. Среди них - члены политсовета Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев.

Они считают, что оснований оставаться в партии больше нет. "Бывают запущенные стадии болезни, которые уже не лечатся", - заявил Прохоров. По его словам, действия Касьянова давно вызывала недовольство у "команды Бориса Немцова". Прохоров подчеркнул, что у руководства партии был шанс "все исправить", проведя работу над ошибками, в частности, признать ошибку с выдвижением блогера-националиста Вячеслава Мальцева на выборах Госдумы. "Но поскольку руководство партии заняло позицию, что все было сделано правильно, ситуацию никак не исправить", - подчеркнул Прохоров.

"На фоне разговоров о консолидации демократического движения Касьянов не смог добиться консолидации внутри собственной партии. Лучше мы будем заниматься реальной политической борьбой, чем борьбой с Касьяновым", - отметил Яшин. По его словам, теперь он намерен сосредоточиться на работе в движении "Солидарность".

На предстоящем в субботу съезде ПАРНАСа еще несколько человек объявят о своем выходе из партии, сообщил телеканалу один из покинувших ее. При этом, по его словам, на делегатов съезда оказывается давление со стороны руководства. "Члены партии небогаты и не все имеют возможность оплатить приезд на съезд из регионов, а проезд делегатам оплачивается очень выборочно", - отметил собеседник. По его мнению, это может повлиять на голосование по ряду вопросов.

В апреле Яшин не стал принимать участие в праймериз Демкоалиции в связи нежеланием Касьянова отказаться от квотированного первого места в списке и выдвинуться на праймериз вместе с другими функционерами. В прошлом году, заметил Яшин, коалиция действительно согласилась передать Касьянову первое место в списке без участия в праймериз. "Такой компромисс был во многом вынужденным: все понимали, что без этого создание объединенного списка на базе ПАРНАС будет невозможным", - заметил функционер.

Однако в дальнейшем стала очевидна ошибочность принятого решения, продолжил зампред ПАРНАС. "Сторонники критиковали нас за отход от демократических принципов, а Кремлю мы дали возможность сфокусировать кампанию по дискредитации на политике, который гарантированно и без конкуренции возглавит список", - пояснил он.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.12.2016

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