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Также: Спецслужбы, Пытки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ольга Динзе (Чавдар), Дмитрий Динзе

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В "Лефортово" у адвоката пытались отобрать записи подвергшегося пыткам заключенного
04.08.2017
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
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Сотрудники московского СИЗО "Лефортово" пытались отобрать у адвоката Ольги Динзе записи, переданные ей подзащитным Акрамом Азимовым. Об этом сообщает адвокат Дмитрий Динзе.

Инцидент произошел в четверг. После встречи с Азимовым адвоката несколько часов не выпускали из "Лефортова", требуя отдать полученные записи.

"Адвокат была изолирована в СИЗО в течение трех часов, где ей даже предлагали посидеть в камере, пока руководство должно было решить, что с ней делать. Кроме незаконного удержания ее в СИЗО, прямо при ней руководство изолятора угрожало карцером и проблемами клиенту Акраму Азимову, который поддержал адвоката и попросил не отдавать записи работникам СИЗО, - пишет Динзе. - Работники следственного изолятора пытаются подыгрывать ФСБ и блокировать нашу работу". Тем не менее Ольга Динзе отказалась отдать документы, переданные Азимовым. Сотрудники СИЗО составили акт, в котором говорится о передаче адвокату "рукописных листов неизвестного содержания". Копию акта тюремщики направят в прокуратуру.

"Ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама по показаниям адвокатам связанным с секретной тюрьмой ФСБ", - отмечает Дмитрий Динзе.

24 июля Republic сообщила о пытках Аброра Азимова и его старшего брата Акрама, арестованных по делу о теракте в метро Петербурга. Как рассказывал младший брат, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, имитировали утопление и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

О существовании подвала, говорилось в публикации, сообщили еще четверо ранее осужденных по делам о терроризме и убийствах. Трое из них - фигуранты дела о подготовке взрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также обвиненный в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов - рассказали и о пытках.

Помимо жалоб в российские правоохранительные структуры пострадавшие от пыток направили обращения в ЕСПЧ.

26 июля Дмитрий Динзе сообщил, что оперативники ФСБ вынудили Аброра Азимова написать заявление с отказом от претензий к спецслужбе, касающихся его пыток в секретной тюрьме. Чтобы добиться своего, силовики угрожали физической расправой с обвиняемым и его родственниками. Адвокат заметил, что уже неоднократно подавал следователю СКР Андрею Жигулину ходатайства с требованием запретить визиты оперативников ФСБ к Азимову.

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04.08.2017
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