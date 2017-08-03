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новость ФСБ: Задержаны участники группы, нелегально производившей оружие

03.08.2017
Задержание подозреваемого по делу о производстве оружия. Фото ФСБ
Задержание подозреваемого по делу о производстве оружия. Фото ФСБ
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ФСБ объявила о задержании двух "активных участников" "межрегиональной преступной группы", занимавшейся подпольным производством и сбытом боевого огнестрельного оружия и боеприпасов "на территории Центрального и Уральского федеральных округов". Сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Как утверждается, подозреваемых взяли с поличным при попытке реализации оружия.

В ходе обысков у задержанных, заявляет ФСБ, изъяты 22 ствола российского и иностранного производства, свыше 150 патронов различного калибра, множество отдельных деталей оружия, а также оборудование для производства оружия и боеприпасов.

Возбуждено дело по части 2 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 3 до 7 лет колонии.

Где и когда именно прошли задержания, в публикации не уточняется. Также ФСБ не поясняет, были ли в группировке иные члены.

О схожем деле спецслужба сообщала 27 июля. Тогда заявлялось, что в Москве и Подмосковье задержаны члены группировки "неонацистского толка", выпускавшей и продававшей оружие в Центральном федеральном округе, и в числе задержанных организатор нелегального бизнеса. ФСБ утверждала, что группировка организовывала "нелегальные мастерские". Между тем далее в сообщении говорилось, что пресечена деятельность лишь одной мастерской.

Дело было открыто по части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия организованной группой; от 5 до 8 лет колонии) и части 3 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия организованной группой; санкция та же).

Позже в тот же день, передавало агентство "Москва", Лефортовский райсуд столицы арестовал всех задержанных до 24 сентября. Как выяснилось, фигурантов в деле шестеро. Организатором незаконного бизнеса был назван Дмитрий Ушаков, а участниками - Роман Шатунов, Николай Горбунов, Денис Грибайло, Борис Гома и Дмитрий Краев.

Сам Ушаков, однако, заявил на суде о мере пресечения, что является гендиректором фирмы, занимающейся продажей макетов оружия. "Я не знаю, кто их покупает, и кому они продаются, и для чего, - подчеркнул он. - В нашей стране не запрещено продавать макеты оружия, но, если из моих макетов кто-то потом делает оружие, я в этом не виноват".

Между тем Шатунов заявил о полном признании вины и раскаянии. Адвокат подозреваемого также уверял, что его клиент "готов содействовать раскрытию преступления".

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03.08.2017
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